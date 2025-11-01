Jrue Holiday, le leader qu’il fallait à Portland

Débarqué en juin dans l’Oregon en échange d’Anfernee Simmons à la suite du grand ménage estival opéré à Boston, Jrue Holiday apporte déjà satisfaction dans sa nouvelle franchise. Dans une équipe de Portland qui s’est mise en position d’avoir des ambitions dans la Conférence Ouest cette saison, l’impact de notre vacancier préféré se fait déjà ressentir.

Déjà décisif sous ses nouvelles couleurs.

Le money time de Jrue Holiday contre Utah semblait bien mal embarqué avec une perte de balle cruciale suite à une passe hasardeuse pour Donovan Clingan, permettant au Jazz de recoller à une possession d’écart avec 30 secondes sur le chrono.

Mais le nouveau joueur des Blazers a eu la réaction parfaite. Il a fait étalage de toute sa capacité de résilience, d’abord en se montrant très clutch sur la ligne des lancers-francs, avec un parfait 4/4, puis en s’arrachant pour sécuriser le rebond décisif à quelques secondes de la fin du match. Ainsi, Jrue Holiday a scellé la deuxième victoire consécutive des Blazers, revenus de leur premier road trip de la saison avec un bilan positif.

Cette action a conclu l’excellent match du numéro 5, terminé avec 27 points et 8 passes à 62,5% au shoot, qui s’est attiré les louanges de son coach en conférence de presse « Jrue a vraiment fait un super boulot ce soir. Il a su guider l’équipe sur le terrain, prendre les bonnes décisions, réussir ses lancers francs… tout ce qu’il fallait. ». Thiago Splitter n’a pas tari d’éloges à l’égard de son nouveau meneur, et les paroles du coach intérimaire font écho à celles de Jerami Grant « Jrue a fait un excellent travail pour conclure le match. Il est resté calme, il a ralenti le jeu […] il nous a permis de l’emporter ».

Excellent depuis ses débuts.

A Portland, l’ancien de Boston fait déjà l’unanimité, et tout le monde semble bien conscient de son impact très positif.

Titulaire aux côtés des jeunes pousses des Blazers que sont Shaedon Sharpe (22 ans), Toumani Camara (25 ans), Deni Avdija (24 ans), et Donovan Clingan (21 ans) depuis le début de la saison, Jrue Holiday (35 ans) endosse à merveille son rôle de mentor, et assume volontiers plus de responsabilités qu’à Boston.

Depuis son entrée en matière compliquée et marquée par la maladresse contre les Timberwolves, Jrue ne cesse de monter en puissance dans sa nouvelle équipe.

D’abord avec un joli double-double dans une large victoire contre Golden State où il a pu étaler sa science de la passe (11 offrandes), avant de successivement scorer 21, 24, et enfin 27 points lors des 3 matchs suivants.

Leader sur le parquet, mentor en dehors.

Au-delà des simples performances sur le terrain, c’est une véritable mentalité de champion et une culture de la gagne que le meneur insuffle au jeune vestiaire des Blazers. Thiago Splitter est ravi d’avoir le double champion (2021, 2024) au sein de son effectif, et ne cache pas sa satisfaction : « C’est vraiment un privilège d’avoir un joueur comme lui, à la fois dans le vestiaire et sur le parquet. ».

Les bonnes prestations du joueur originaire de Los Angeles contribuent grandement au début de saison réussi de Portland, qui cultive de grandes ambitions pour cette saison, avec nul autre objectif que de se mêler à la course aux Playoffs. La franchise n’y a plus participé depuis 2021, et la route sera longue et semée d’embûches dans cette très dense Conférence Ouest. Pour s’en sortir, les Blazers auront à coup sûr besoin d’un grand Jrue Holiday.