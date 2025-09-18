Kawhi Leonard, le coupable idéal

Petit rappel des infos :

Kawhi Leonard a bénéficié d'un contrat d'environ 30 millions de $ avec Aspiration, société pour laquelle il n'a jamais travaillé publiquement qui a fait faillite ensuite. Steeve Balmer propriétaire des Clippers y a investi une somme d'environ 50 M$. En plus 9 jours après avoir reçu 2 M$ de la part d'un dirigeant des Clippers, ils versent 1.75 M$ à Kawhi alors qu'il n'était plus payé depuis plus d'un mois et que la société en mauvaise situation financière. Et potentielle coincidence Kawhi n'a pas joué quand ses revenus d'Aspiration n'ont pas été versé. Mais au vue des blessures c'est très probablement sans rapport.

En écoutant le CQFR de ce matin, je m'étonnais que personne ne remarque pas que le fait qu'ESPN charge Kawhi pour des affaires précédentes dans un timing suspect. Le joueur trimbale une réputation assez problématique, il est parti faché des Spurs, il n'a pas voulu poursuivre l'aventure dans une équipe championne et ensuite il a fait des caprices pour sa venue aux Clippers. Habituellement les médias surfent sur le buzz de l'enquête mais ici beaucoup des reproches fait au joueur n'ont rien à voir avec l'affaire en cours à part son tonton Dennis.

Cela me fait penser qu'on cherche un coupable pour cette affaire et pour la NBA et les Clippers, il y en deux idéaux Dennis et Kawhi.

Le syndicat des joueurs va devoir défendre un mec qui a été payé pour un travail non fourni, c'est compliqué à vendre surtout auprès des fans qui sont les alliés des joueurs généralement. En plus Kawhi est assez secret et un peu distant avec les autres joueurs qui ne vont pas faire grève pour lui.

"Kawhi et Dennis ont organisé cette fraude à l'insu des clippers et une fois le contrat signé, les clippers étaient contraints de poursuivre à leur insu ce petit manège. La preuve quand ils ont voulu cesser de payer, Kawhi a arrêté de jouer sans explication". Voilà le genre de défense que les Clippers peuvent prendre pour éviter les sanctions surtout si le contrat va être cassé ou que Kawhi va être suspendu et les clippers avoir une faible pénalité quelques années sans draft par exemple.

Ce qui pourrait arranger la NBA, si la responsabilité est attribué essentiellement à Kawhi, les franchises qui ont fait ce genre de deal savent qu'elles peuvent s'en tirer pas trop mal et ce sont les joueurs qui sont responsables. La Nba pourrait mettre des contraintes au sponsoring des joueurs faire une déclaration, un minimum de jours de travail par an pour chaque sponsor, un nombre de sponsor maximum. Ce qui permet à la NBA de mieux contrôler l'image de ces joueurs tout en sanctionnant cette affaire.

Je pense donc que Kawhi va prendre un max dans cette affaire, Dennis la malice lui va être radié à vie et les Clippers condamné à une peine symbolique 1er tour et 1second tour de draft par exemple. Voilà qu'en pensez vous ?