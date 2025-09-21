Kawhi, un joueur à l Histoire trop surestimée

Meme s il a un incroyable niveau, Il restera toujours pour moi le joueur surcoté. Il a été MVP des Finals avec les Spurs mais Tony Parker aurait pu l'avoir. Cela montre bien qu il n avait pas non plus ait l'unanimité lors de ces finales. En 2019, avec les Raptors, l'Est était intéressante mais le niveau légèrement inférieur à l Ouest. On ne refait pas l'Histoire mais si Kevin Durant ne se fait pas le tendon d'Achille et le Splash bro lles ligaments du genou...L'affaire était à mes yeux réglée avec Toronto.

Ils auraient fait de la resistance mais ils auraient certainement perdu. Les stats de Kawhi seraient donc passées plus inaperçues. Bref un joueur avec son oncle traité comme une diva pour des titres contestables meme si acquis. Loin des Steph,Giannis,Nikola et Lebron. Loin des Shae et Luka actuellement. Pour moi un joueur au niveau d un Harden ou Westbrook meme si j avoue il a quand meme gagné ses 2 titres...Mais Harden et Westbrook ont été MVP avec des stats à rentrer dans l histoire