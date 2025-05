La punchline assassine d’un fan à Paul George 😅

En février dernier, les Philadelphia Eagles ont remporté le Superbowl. C'était donc l'effervescence en ville et Paul George, en tant que joueur des Sixers et habitant de la ville, s'est retrouvé au milieu des célébrations de ce titre, au volant de sa voiture. Les fans de Philadelphie sont réputés pour être impitoyable et PG13 l'a appris à ses dépens. C'est ce qu'il a raconté à Carmelo Anthony lors du dernier épisode de Podcast P.

"A peine j'avais baissé la vitre, ils se sont mis à dire : 'Yo, c'est Paul George !'. Et là, il y en a un qui sort : 'Si c'était pour faire cette merde cette saison, on aurait pu garder Tobias (Harris, NDLR) !'

Je salue Tobias, ce n'est pas contre lui, mais c'est le genre de trucs que tu prends à coeur. Tu te dis, OK, il a raison, je vais faire mieux. Je suis rentré chez moi et j'ai cherché le ballon de basket le plus proche (rires). [...] Je respecte ça chez les fans ici. Je ne suis là que depuis un an, mais on le sent, ça n'aide pas que les autres équipes de la ville aient gagné, il y a des attentes autour de nous".

Paul George est toujours sous contrat avec les Sixers, où l'intersaison sera intéressante à suivre autour de son cas notamment. Il devra faire oublier sa première saison très compliquée, individuellement et collectivement, pour tenter de conquérir le coeur des Philadelphians.