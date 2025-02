LA solution au problème du All Star Game!

Soyons sérieux dès le départ: qui regarde encore le All Star Game NBA?

Avec des joueurs qui font montre d’une envie équivalente à celle de Mbappé sur un terrain de foot dès lors qu’il s’agit de défendre, ces matches se résument maintenant à une succession de dunks sans opposition et de tirs improbables du milieu du terrain, ponctués de rires aux éclats entre des joueurs qui, eux-même, savent que le spectacle proposé est ridicule. Et le spectacle de ce week-end, malgré l'introduction des "petits" matches en 40 pts l'ont encore prouvé.

Alors, oui, l’argument des joueurs est recevable: pourquoi prendre le risque de se blesser dans un match exhibition?

Problème: la NBA fait tout pour faire de ce weekend leur écrin, leur vitrine mondiale, avec tous les plus grands talents réunis sur un même terrain proposant, en théorie, le pick-up game le plus stylé de la saison.

Car, oui, loin de nous, les fans, l'idée de faire de match exhibition l'équivalent d’un Game 7 de Finales NBA… Mais, après tout, pourquoi pas?!

Les Finales NBA sont, depuis leur création, la rencontre des champions de la Conférence Est avec ceux de la Conférence Ouest, l’avantage du terrain revenant à l'équipe ayant obtenu le meilleur record de saison régulière. Par essence, donc, cette opposition est déséquilibrée puisque 57% des matches de ces Finales se déroulent sur le parquet d’une équipe qui a obtenu ce bilan en jouant plus de 63% de ses matches face à des équipes de sa propre conférence, donnant ainsi un avantage décisif à l’une ou l’autre en fonction de la faiblesse de sa conférence... Vous n’avez rien compris, on reprend les termes!

Chaque équipe NBA voit les matches de sa saison divisés selon un programme très précis.

Afin d’y voir clair, passons sur des tirets:

- 16 matches face aux équipes de sa propre division (4 x chaque franchise)

- 24 matches face à des adversaires de Conférence, hors division (4 x 6 franchises hors division mais intra-Conférence)

- 12 matches face aux restes des équipes de la Conférence, toujours hors division bien sur (3 x 4 franchises de Conférence restantes)

Ces matches hors-division mais intra-conférence sont déterminés selon un calendrier “tournant” sur cinq saisons de suite.

- 30 matches face aux franchises de l’autre Conférence (2x 15 franchises)

Si une équipe de football européen rencontre donc chacun de ses adversaires deux fois au cours du championnat, une fois à domicile et une fois à l'extérieur, créant une équité de fait puisque le meilleur a joué les mêmes adversaires que le deuxième ou le dernier, la seule part d'équité dans le calendrier d’une franchise NBA reste le fait qu’elles jouent toutes 41 matches à domicile et 41 matches à l'extérieur et que toutes les équipes d’une même Conférence joue 52 matches entre elles et seulement 30 matches face à l'autre Conference.

Prenons un exemple précis avec les finalistes à l'Ouest de la saison dernière: les Dallas Mavericks. Placés dans la division Ouest “Southwest”, les joueurs de Jason Kidd avaient joué 16 rencontres face aux Pelicans, Rockets, Grizzlies et Spurs. A cela s'étaient ajoutés 36 matches face aux franchises de la Northwest division et de la Pacific Division.

Bilan des courses pour les Mavs: 31 victoires et 21 défaites.

Sur les 30 matches restants, face aux franchises de la Conférence Est, les Mavs arboraient un bilan de 19 victoires et 11 défaites, dont un splendide 10-0 face aux franchises de la Division Southeast (Magic, Heat, Hawks, Hornets et Wizards). Malheureusement pour eux, le calendrier ne leur offrait que 10 rencontres face à elles, tandis que les Celtics, leurs adversaires en Finale en 2024, avaient pu bénéficier de 17 matches face à nos amis du Sud-Est, en tirant 13 victoires et quatre défaites. (On pourra noter que le split avait été légèrement affecté par le “In-Season Tournament” puisque les Celtics ont rencontré leurs adversaires de division à 17 reprises, jouant les Knicks à 5 reprises, au lieu de 4 normalement)

Alors, oui, les matches de saison régulière restent des matches de saison régulière et chaque équipe peut perdre contre chacune des autres franchises en NBA. Néanmoins, il est plus facile d’accumuler plus de victoires lorsque l’on joue plus régulièrement contre des franchises pathétiques comme les Pistons, la pire équipe de NBA l'an dernier. Les Mavs, eux, les avaient joués deux fois pour une victoire à domicile et une défaite à l'extérieur (OK, celle-là, sur l’avant dernière-journée, c’est difficilement admissible). Dans le même temps, les Celtics sweepaient Detroit et amassaient 3 victoires dans leur escarcelle.

Entre les deux franchises finalistes cette saison, l’une arrivée première de sa Conférence tandis que l’autre finissait 5e de la sienne, 14 victoires de différence. Alors, loin de moi l'idée de vouloir absolument tout équilibrer mais il faut reconnaître que jouer dans une Conférence faible donne un avantage certain pour accumuler les victoires et se retrouver au premier rang du classement NBA de fin de saison.

La valeur des Conférences reste, bien évidemment, fluctuante. Rappelons que, sur les quatre dernières saisons, les meilleurs bilans ont été établis par des équipes de la Conférence Est (Boston en ‘24, Bucks en ‘23) mais aussi de la Conférence Ouest (Phoenix en ‘22, Jazz en ‘21).

Mais si seulement il existait un moyen de donner l’avantage du terrain lors des Finales pour redonner un peu d'équité sportive, en particulier si un match 7 devait arriver (un événement qui ne s’est produit qu'à 3 occasions depuis 2010, rappelons-le, et 5 fois sur les trente dernières années (en 2016, 2013, 2010, 2005 et 1994))... Si seulement un match pouvait rassembler les forces vives de chaque conférence et offrir la possibilité aux plus grandes stars de défendre, sur le terrain, l’avantage que leur donne le calendrier et donner l’occasion, aux autres, d’aller chercher ce petit extra qui pourrait leur servir en juin…

Car, soyons sérieux, à l'allure où ils étaient partis, il était assez évident que les Celtics allaient finir avec le meilleur record de la ligue. Rappelons qu’au 19 février 2024, le jour du All Star Game, les hommes de Mazzulla en étaient à 43 victoires pour 12 défaites…

Pourquoi n’avoir pas donné envie à SGA, Jokic, Durant ou Edwards de “refaire” leur retard sur un match sec sous les néons de Las Vegas? Oui, sur ces quatre-là, un seul aurait pu en bénéficier mais, plutôt que d’inventer des amitiés entre joueurs, de copiner entre millionnaires, la NBA n’aurait-elle pas intérêt a créé un évènement qui serait captivant pour les spectateurs, les téléspectateurs mais également pour les joueurs de chaque Conférence?

Les détracteurs pourraient toujours dire que, comme ce fut le cas en baseball lorsqu’ils avaient mis cette règle en place, il était anormal qu’un match exhibition de mi-saison ait un impact aussi important. Rappelons seulement que sur les 6 premiers matches de la finale, le calendrier est pré-établi: les deux premiers chez la franchise au meilleur bilan, les deux suivants chez l’adversaire puis chaque match en alternance chez l’un et l’autre. Un partage plutôt équitable. Le seul réel avantage reste ce match en plus sur son parquet. Alors pourquoi ne pas faire d’une pierre deux coups: redonner un certain intérêt à un événement qui n’en a plus beaucoup et rétablir un semblant d'équité par rapport au calendrier?

“Est vs Ouest, le showdown! Pour l’avantage du terrain en Finale! Coming up on ESPN!” Mike Breen commencerait déjà à se chauffer la voix!