Les Lakers ont trouvé leur nouveau pivot

Avec le transfert annulé de Mark Williams, les Los Angeles Lakers se devaient de trouver un nouveau pivot, au moins pour finir la saison. Il ne restait plus que Jaxson Hayes dans la peinture avant la signature d'Alex Len la nuit dernière. L'intérieur ukrainien avait d'ailleurs prévu de s'engager avec les Indiana Pacers mais il a changé d'avis et il va désormais rejoindre LeBron James et Luka Doncic dans la cité des anges.

Len, 31 ans, tournait à moins de 2 points et 2 rebonds de moyenne avec les Sacramento Kings cette saison. Autant dire qu'il ne va pas changer la donne pour les Lakers. De toute façon, on partie que JJ Redick va jouer la majorité de ses minutes avec des cinq small ball, quitte à aligner James en "faux" pivot.