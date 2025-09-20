Les Los Angeles Lakers ont des ambitions autour de Luka Doncic. Et avant même le début de la saison, des premières rumeurs commencent à apparaître : les Angelenos sont attentifs pour se renforcer via un trade.

D'après les informations du média ESPN, les dirigeants californiens sont prêts à sacrifier des joueurs avec des contrats expirants, à savoir Rui Hachimura (18,3 millions de dollars), Gabe Vincent (11,5) et Maxi Kleber (11). En ajoutant potentiellement un choix au premier tour de la Draft NBA (2031 ou 2032).

Et surtout, les Lakers sont prêts à préparer l'avenir en récupérant un joueur avec un contrat qui va au-delà de 2026. Personnellement, même si Doncic semble prêt à faire des efforts, je pense que les Lakers ont besoin d'un gros défenseur. Si possible polyvalent et capable de punir les défenses adverses à longue distance.

Ces dernières semaines, le nom d'Andrew Wiggins (Miami Heat) a beaucoup circulé. A son meilleur niveau aux Golden State Warriors, il incarnait effectivement le joueur parfait pour ces Lakers. Mais la version 2025-2026 peut-elle remplir les besoins de Los Angeles ? Il s'agit de la grande question.

A 30 ans, le Canadien, à un bon prix, peut tout de même incarner un pari intéressant. En tout cas, je suis plutôt d'accord avec le plan des Lakers : il manque encore quelques ajustements pour permettre à cette équipe de réellement nourrir des ambitions.