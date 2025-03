Lauri Markkanen trompé par le Jazz lors de sa prolongation ? 🙄

Lors de la dernière intersaison, Lauri Markkanen a longtemps fait l'objet de rumeurs concernant un trade. Mais finalement, le Finlandais avait pris la décision de prolonger son contrat au Utah Jazz. Pour un total de 238 millions de dollars sur 5 ans.

Avec ce pactole, l'intérieur de 27 ans ne pouvait plus être échangé sur cette saison 2024-2025. Et l'ancien joueur des Chicago Bulls avait bien évidemment signé ce deal en connaissant cette réalité. Et pourtant, il existerait des tensions entre Markkanen et le Jazz !

En effet, selon les informations du journaliste d'ESPN Brian Windhorst, ce dernier a le sentiment d'avoir été trompé par la franchise de Salt Lake City. Pourquoi ? Car le Jazz lui a visiblement assuré d'être compétitif dès maintenant. Si cette nouvelle se confirme, je me pose une question : comment Markkanena-t-il pu penser que cette promesse était crédible ?

Sur cet exercice, Utah n'est absolument pas compétitif. 15ème à l'Ouest, cette équipe a le 2ème pire bilan de la NBA (15-52). Et ce groupe se trouve très loin de pouvoir jouer les Playoffs dans une Conférence très concurrentielle.

De son côté, Lauri Markkanen a éprouvé des difficultés à maintenir son équipe. Il tourne à 19,1 points, 6,1 rebonds et 1,5 passe décisive de moyenne. C'est correct, mais sans plus. Mais cette baisse peut se comprendre s'il ne sent plus à sa place au Jazz. Attention donc à un trade cet été...