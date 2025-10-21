Le Hoopbus à Paris ce mardi 21 octobre !

Depuis le 16 octobre, et jusqu’au 26, le Hoopbus s’attaque pour la première fois aux rues européennes dans le cadre des NBA Games des prochaines années. Et ce mardi 21 octobre, le European Tour du Hoopbus fait escale à Paris et dans la banlieue de la capitale.

Il sera d’abord de 10h à 12h à au Marché de Belleville (130 Bd de Belleville). Puis de 13h30 à 17h à Levallois, place de la République. Et enfin au One Ball de Noisy-le-Grand de 19h à 21h.

Au programme des exhibitions dans la rue, des invités très spéciaux et tout un tas d’animations pour faire monter la sauce en attendant les matches de saison régulière qui se dérouleront à Berlin et Londres en 2026, à Paris et Manchester en 2027 et à Berlin et Paris en 2028.

