Le père de Jaylen Brown accusé de tentative de meurtre

Jaylen Brown se serait sans doute bien passé de ça pendant son intersaison et la préparation d'une saison très particulière pour lui avec les Boston Celtics. D'après TMZ, Marselles Brown, son père, ancien boxeur professionnel, a été arrêté à Las Vegas pour une tentative de meurtre. Brown est accusé par son agresseur de l'avoir poignardé après une altercation dans un parking de la ville. D'après les premiers éléments, une dispute pour une place a mené à une bagarre, puis à un coup de couteau dans l'estomac de la victime. L'homme, dont l'état de santé est à cette heure inconnu, est un coach de football local.