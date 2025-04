Le tableau du play-in et des playoffs 2025

Play-in Tournament

Mercredi, à 1h30

Orlando Magic - Atlanta Hawks

Mercredi, à 4h

Golden State Warriors - Memphis Grizzlies

Jeudi, à 1h30

Chicago Bulls - Miami Heat

Jeudi, à 4h

Sacramento Kings - Dallas Mavericks

Les perdants de l'opposition 7 vs 8 affronteront les vainqueurs des oppositions 9 vs 10 le vendredi.

Playoffs EST

Cleveland Cavaliers (1) vs Orlando/Atlanta/Miami/Chicago (8)

Boston Celtics (2) vs Orlando/Atlanta (7)

New York Knicks (3) vs Detroit Pistons (6)

Indiana Pacers (4) vs Miwaukee Bucks (5)

Playoffs OUEST

Oklahoma City Thunder (1) vs Golden State/Memphis/Sacramento/Dallas (8)

Houston Rockets vs Golden State/Memphis (7)

Los Angeles Lakers (3) vs Minnesota Timberwolves (6)

Denver Nuggets (4) vs Los Angeles Clippers (5)