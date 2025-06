Les Knicks veulent l’assistant des Timberwolves

Les Knicks galèrent toujours à trouver leur prochain head coach après le renvoi de Tom Thibodeau. Après avoir essayé un paquet de coaches toujours sous contrat, les voilà qui se penchent sur les assistants. D'après Shams Charania d'ESPN, New York a demandé et obtenu un entretien avec Micah Nori, l'assistant de Chris Finch chez les Minnesota Timberwolves. Durant la blessure de Finch la saison dernière, Nori s'était fait remarquer et est considéré comme l'un des meilleurs n°2 en NBA.

The New York Knicks are interviewing Minnesota Timberwolves assistant Micah Nori for the team's head coaching job, sources tell ESPN. Now three candidates – Nori and two former head coaches Mike Brown and Taylor Jenkins – have done formal interviews for the Knicks' vacancy.

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 24, 2025