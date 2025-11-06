Les Mavericks sont derniers à l’Ouest avec la pire attaque NBA. Pendant ce temps, les Lakers sont deuxièmes et Luka Doncic bat des records.

Deux semaines de compétition. Les Dallas Mavericks viennent de perdre contre les New Orleans Pelicans (lol ?) SANS Zion Williamson. Ils sont derniers à l'Ouest avec 2 victoires en 8 matches. Anthony Davis et Kyrie Irving sont blessés (quelle surprise). Et ils ont la pire attaque de toute la NBA.

Mais bon, comme le dit Nico Harrison, la défense fait gagner ces titres.

Sinon, les Los Angeles Lakers sont à 7-2 malgré les absences de LeBron James, de Luka Doncic sur certains matches et d'Austin Reaves sur d'autres. Le Slovène est lui lancé sur un début de saison historique et compile 40 points, 11 rebonds et 9,2 passes de moyenne après 5 matches.

Voilà, voilà.