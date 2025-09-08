Les NBAers français sont-ils surcôtés ?

Qu'ont en commun Luka Dončić, Nikola Jokić et Bogdan Bogdanovic, Giánnis Antetokoúnmpo, Deni Avidija, Lauri Markannen, Franz Wagner et Denis Schröder, Alperen Şengün, Kristaps Porziņģis, ou Goga Bitadze ?

A part le simple fait qu'ils soient des joueurs NBA qui participent à cet Euro, c'est surtout qu'ils sont des joueurs dominants de leur sélection, voir très dominants pour certains.

Mais qu'en est-il de nos NBAers Yabusele, Risacher, Coulibaly et anciens NBAers Maledon ou Okobo ? J'ai l'impression qu'on est la seule sélection qui possède des joueurs NBA mais qui sont pas dominants en Europe.

Vous allez me dire que je compte pas Wembanyama ou Gobert qui peuvent/ont dominé en FIBA OK. Vous allez me dire aussi que nos joueurs sont des compléments dans leurs franchises donc ils peuvent pas dominer eu FIBA et là je dis non parce Queta ou Sandro Mamukelashvili sont des joueurs du banc et pourtant ils ont fait de superbes matchs. Même les Hernangomez qui ont quitté la Grande Ligue sont les meilleurs joueurs de l'Espagne.

Donc ma question est simple : les joueurs NBA français sont-ils surcôtés ? Pourquoi les autres y arrivent en FIBA et pas eux ?