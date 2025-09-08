Les NBAers français sont-ils surcôtés ?

Qu'ont en commun Luka Dončić, Nikola Jokić et Bogdan Bogdanovic, Giánnis Antetokoúnmpo, Deni Avidija, Lauri Markannen, Franz Wagner et Denis Schröder, Alperen Şengün, Kristaps Porziņģis, ou Goga Bitadze ?

A part le simple fait qu'ils soient des joueurs NBA qui participent à cet Euro, c'est surtout qu'ils sont des joueurs dominants de leur sélection, voir très dominants pour certains.

Mais qu'en est-il de nos NBAers Yabusele, Risacher, Coulibaly et anciens NBAers Maledon ou Okobo ? J'ai l'impression qu'on est la seule sélection qui possède des joueurs NBA mais qui sont pas dominants en Europe.

Vous allez me dire que je compte pas Wembanyama ou Gobert qui peuvent/ont dominé en FIBA OK. Vous allez me dire aussi que nos joueurs sont des compléments dans leurs franchises donc ils peuvent pas dominer eu FIBA et là je dis non parce Queta ou Sandro Mamukelashvili sont des joueurs du banc et pourtant ils ont fait de superbes matchs. Même les Hernangomez qui ont quitté la Grande Ligue sont les meilleurs joueurs de l'Espagne.

Donc ma question est simple : les joueurs NBA français sont-ils surcôtés ? Pourquoi les autres y arrivent en FIBA et pas eux ?

Leon 52
Tout d'abord, rappelons que nous avons des joueurs NBA/exNBA dominant en France : Rudy, Victor, Evan ont montré qu'il pouvait dominer en FIBA. Doncoui nous en avons aussi.

Mainterant, pour reprendre ta liste réduite aux joueurs présents à l'Euro : Yabusele, Risacher, Coulibaly ainsi que Maledon et/ou Okobo auquel je rajouterai Sarr.
Commençons par les jeunes.
Zaccharie, Bilal et Alexandre sont des encore des "promesses". Ils ont un talent indéniable, des qualités pour devenir dominant mais seul le temps permettra de savoir si ils le deviendront. Ils n'ont que 20 ou 21 ans.

Ensuite, les "confirmés" Elie, Théo ( je parlerai de Guershon après).
Ils sont bon, mais "abus de talent en EdF" font qu'ils n'ont jamais été les joueurs dépositaires de l'EdF.
Et même, avant de parler d'être dominant, ils ne sont même pas indiscutable en EdF. On peut tout a fait penser qu'après cette compétition, reviennent dans la discussion pour le poste de meneur Matthew évidemment, mais également Franck voir d'autres (Nolan, Kilian,...) en fonction des choix et performance dans leur arrière respectives.

Concernant Guershon, il n'a jamais été un joueur dépositaire. En club ou en sélection, il a toujours une option 2 voir 3 qu'il lui convient parfaitement et lui a permis d'être ou il est aujourd'hui.


Hormis les serbes, les joueurs que tu me présentes sont "seuls" dans leur sélection. Et deviennent de facto le joueurs majeur de leur sélection et tout tourne autour d'eux.
J'écarte les serbes, car l'effectif en terme de talent est pléthorique. Mais bon après Nikola est hors catégorie et Bogdan pas loin de l'etre en mode Fiba.
alias “alias11” 11
comme dit précédemment, nos nbaers sont à leur début d'apprentissage dans la grande league , hormis guershon, qui n'est qu' un joueur de complement et qui a beneficié des menaces qu'étaient evan, nando et rudy....pou les 2 autres si ils sont plus en nba c'es pour une raison...perso j'ai trouvé fou de laisser le jeu à okobo qui vampirise la balle avec ses drives , cassent rarement les défenses, et sin on fait le rendement entre son apport et son utilisation de la balle. Désolé les comptes sont pas bons, sur la scene internationale c'es une option comme hifi, un mec que tu fais rentrer pdt 5 mn à des moments précis pr mettre quelques points c 'est tout
Kobird
Notre formation est trop axées sur la nba pas assez sur les fondamentaux.
Djokeric
Attention tout les joueurs cités dans l'article sont des joueurs NBA confirmé. Les français de NBA présent cet été ne sont que des prospects. C'est pas dit qu'ils vont s'imposer dans la grande ligue.
