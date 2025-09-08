Les NBAers français sont-ils surcôtés ?

Qu'ont en commun Luka Dončić, Nikola Jokić et Bogdan Bogdanovic, Giánnis Antetokoúnmpo, Deni Avidija, Lauri Markannen, Franz Wagner et Denis Schröder, Alperen Şengün, Kristaps Porziņģis, ou Goga Bitadze ?
A part le simple fait qu'ils soient des joueurs NBA qui participent à cet Euro, c'est surtout qu'ils sont des joueurs dominants de leur sélection, voir très dominants pour certains.
Mais qu'en est-il de nos NBAers Yabusele, Risacher, Coulibaly et anciens NBAers Maledon ou Okobo ? J'ai l'impression qu'on est la seule sélection qui possède des joueurs NBA mais qui sont pas dominants en Europe.
Vous allez me dire que je compte pas Wembanyama ou Gobert qui peuvent/ont dominé en FIBA OK. Vous allez me dire aussi que nos joueurs sont des compléments dans leurs franchises donc ils peuvent pas dominer eu FIBA et là je dis non parce Queta ou Sandro Mamukelashvili sont des joueurs du banc et pourtant ils ont fait de superbes matchs. Même les Hernangomez qui ont quitté la Grande Ligue sont les meilleurs joueurs de l'Espagne.
Donc ma question est simple : les joueurs NBA français sont-ils surcôtés ? Pourquoi les autres y arrivent en FIBA et pas eux ?
Mainterant, pour reprendre ta liste réduite aux joueurs présents à l'Euro : Yabusele, Risacher, Coulibaly ainsi que Maledon et/ou Okobo auquel je rajouterai Sarr.
Commençons par les jeunes.
Zaccharie, Bilal et Alexandre sont des encore des "promesses". Ils ont un talent indéniable, des qualités pour devenir dominant mais seul le temps permettra de savoir si ils le deviendront. Ils n'ont que 20 ou 21 ans.
Ensuite, les "confirmés" Elie, Théo ( je parlerai de Guershon après).
Ils sont bon, mais "abus de talent en EdF" font qu'ils n'ont jamais été les joueurs dépositaires de l'EdF.
Et même, avant de parler d'être dominant, ils ne sont même pas indiscutable en EdF. On peut tout a fait penser qu'après cette compétition, reviennent dans la discussion pour le poste de meneur Matthew évidemment, mais également Franck voir d'autres (Nolan, Kilian,...) en fonction des choix et performance dans leur arrière respectives.
Concernant Guershon, il n'a jamais été un joueur dépositaire. En club ou en sélection, il a toujours une option 2 voir 3 qu'il lui convient parfaitement et lui a permis d'être ou il est aujourd'hui.
Hormis les serbes, les joueurs que tu me présentes sont "seuls" dans leur sélection. Et deviennent de facto le joueurs majeur de leur sélection et tout tourne autour d'eux.
J'écarte les serbes, car l'effectif en terme de talent est pléthorique. Mais bon après Nikola est hors catégorie et Bogdan pas loin de l'etre en mode Fiba.