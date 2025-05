Les stats impressionnantes du collectif des Pacers

Les Indiana Pacers ne sont plus qu'à une victoire de retourner en finales de Conférence et ils présentent le meilleur bilan des playoffs jusqu'à présent avec 7 victoires pour seulement 2 défaites. Le plus fou, c'est que l'équipe de Rick Carlisle domine la concurrence avec un style très particulier, différent du reste de la ligue. C'est la puissance absolue d'un collectif.

Quelques stats en témoignent : Indiana distribue par exemple 30 passes par match en moyenne. Pour comparaison, les San Antonio Spurs de 2014, qui sont souvent présentés en référence du "beautiful game" lâchaient 25 passes de moyenne lors des finales contre le Heat. Le rythme était moins soutenu à l'époque, certes, mais ça en dit long sur la circulation de balle des Pacers. Ce groupe est à l'image de son meneur Tyrese Haliburton. Les joueurs se partagent la balle et créent des décalages qui amènent des tirs ouverts, d'où l'adresse incroyable de cette formation.

Quasiment 70% des paniers marqués par les Pacers ont pour origine une passe décisive. Hormis Boston en 2017, personne n'a fait mieux en playoffs depuis 2000.