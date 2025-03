Les Suns pourraient tout casser cet été

Le trade à venir de Kevin Durant est tellement discuté – y compris par l’intéressé en personne – qu’il ne fait presque plus aucun doute. Ce n’est même pas vraiment une rumeur à ce stade. Shams Charania en a tout de même remis une couche :

« A moins d’un run significatif des Suns en playoffs, il devrait y avoir un vrai changement à Phoenix. Et ça commence avec Kevin Durant. Les dirigeants pourraient bosser avec lui pour lui trouver un contender. »

L’info est là, finalement : Kevin Durant va pouvoir en partie choisir sa destination. Il ne sera pas juste expédié au plus offrant. En même temps, il est effectivement en position de force puisqu’il ne lui restera qu’un an de contrat. Autrement dit, la franchise qui le récupère devra probablement le prolonger. Et il faut que lui aussi ait envie de rejoindre et rester dans cette équipe en question.

Les Suns sont actuellement onzièmes et ils sont en train de perdre du terrain sur la dixième et dernière place qualificative pour le play-in. Le groupe donne même l’impression d’avoir abandonné avec 11 défaites sur les 14 derniers matches. Le trade de KD sera peut-être le premier d’une longue série pour Phoenix. On peut même imaginer un éventuel échange impliquant Devin Booker. Mais pour reconstruire, l’organisation devra récupérer ses tours de draft, actuellement détenus par les Rockets. On peut déjà imaginer que Houston sera cité dans les rumeurs concernant une possible arrivée de Durant ou Booker cet été.