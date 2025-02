L’inquiétante association De’Aaron Fox – Stephon Castle

Tout les fans des Spurs sont heureux de voir arriver De'Aaron Fox, un All-Star dans son prime qui voulait absolument jouer à San Antonio. Qui plus est pour un prix raisonnable.

Si le fit avec Victor Wembanyama paraît évident (mais n'importe quel joueur fit avec Victor), celui avec Stephon Castle, déclaré intransférable par les Spurs, l'est beaucoup, beaucoup moins. Cela n'a pas échappé à Benjamin Moubèche qui fait part de ses inquiétudes dans le Moub Deep du jour.

Le rookie quoiqu'excellent driver est un mauvais shooteur à 3 points. Des qualités et défauts qui ressemblent grandement à ceux de De'Aaron Fox. Vient donc la question du spacing. Avec deux guards aux pourcentage plus que douteux de loin, il est impossible d'exister dans une ligue dans laquelle le tir à 3 points est devenue l'arme absolue. Stephon Castle peut tout à fait progresser dans le domaine mais il ne faut pas non plus s'attendre à ce qu'il devienne un excellent shooteur à l'avenir.

Il sera en tout cas très intéressant de voir comment Pop et Mitch Johnson vont réussir à faire cohabiter les deux arrières.