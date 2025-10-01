Luka Doncic aurait finalement pris plus de 6 kg ? 🤔

Surprise au media day : la feuille de camp des Lakers liste Luka Doncic à 244 lbs (≈111 kg), soit +14 lbs par rapport aux 230 lbs indiquées au début de la saison passée à Dallas. De quoi étonner, après un été abondamment commenté sur sa “sèche”. En kilos, ça représente 6,3 kg en plus par rapport à l'année dernière.

Malgré les images d’un Doncic affûté et plusieurs reportages sur sa remise en forme, le document d’ouverture du camp (partagé par des insiders) affiche bien 244 lbs. À noter : la page roster générique de la NBA et certains supports listent encore 230 lbs, signe qu’on jongle entre plusieurs bases de données.

La contradiction a suffi malgré tout à faire buzzer, entre ceux qui prennent l’info au pied de la lettre et ceux qui rappellent que les poids “officiels” sont souvent arrondis, datés… ou froissés par la réalité du terrain.

Quoi qu'il en soit, l’enjeu sportif reste le même pour les Lakers : obtenir la meilleure version de Luka Doncic sur la durée. Le Slovène a affiché l’été dernier un plan strict (alimentation, cardio, renforcement, suivi biométrique) et s’est confié à Men’s Health sur sa transformation : « Si j'arrête maintenant, tout cela n'aura servi à rien. » Les photos de juillet-août montraient un joueur affiné, décidé à tenir la charge d’une saison complète après un exercice plombé par les pépins.

Luka Doncic a tout de même tourné à 28,2 points, 8,2 rebonds, 7,7 passes la saison dernière, mais n’a disputé qu’une cinquantaine de matchs, d’où l’accent mis sur la condition et la prévention. L’Opening Night approche et, poids “officiel” ou non, c’est la mobilité, l’explosivité et l’endurance de Doncic qui seront scrutées à la loupe dès les premières rotations de JJ Redick.

Les images du media day montrent également un Doncic affuté et bien plus tonique. Et puis, après tout, tout le monde sait que le muscle pèse plus lourd que la graisse après tout...