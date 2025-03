Luka Doncic se troue (8 sur 24) et les Lakers perdent contre… les Nets

Défaite qui fait vraiment tâche pour Los Angeles. Peut-être encore pire que celles contre Charlotte et Utah. Les Lakers ont lâché trois rencontres face à certaines des équipes les plus faibles de la ligue depuis l'arrivée de Luka Doncic. Le Slovène a fini en triple-double contre Brooklyn (22 points, 12 rebonds et 12 passes) mais son 8 sur 26 aux tirs fait vraiment tâche alors qu'il était très attendu au scoring. Austin Reaves a aussi déçu avec un vilain 3 sur 14.

Les Lakers jouaient sans LeBron James, Rui Hachimura, Dorian Finney-Smith et Jaxson Hayes mais difficile de s'en servir d'excuses. JJ Redick était par ailleurs furieux après le match.