Myles Turner, un accord très rapide en perspective ? 👀

Quel plan pour les Indiana Pacers sans Tyrese Haliburton ? Initialement, le projet de la franchise était parfaitement clair. Sortir le chéquier pour conserver le noyau dur de l'équipe, notamment Myles Turner, agent libre cet été.

Cependant, je me disais que la blessure du meneur, touché au tendon d'Achille et normalement forfait pour l'intégralité de la saison 2025-2026, pouvait changer la vision de la direction. Je me suis visiblement trompé.

D'après le journaliste Brett Siegel, les Pacers et Turner devraient très rapidement s'entendre, dès l'ouverture de la FA, pour une prolongation de son contrat. Une formulation qui laisse même penser qu'un accord a déjà été validé en interne entre les deux parties.

Après le superbe parcours en Playoffs, il s'agit, à mes yeux, d'un choix logique. Ce groupe a démontré ses qualités et il existe cette envie de le revoir ensemble. Par contre, j'aurais aussi compris une réflexion pour Turner.

Pourquoi ? Car Indiana va devoir le payer très cher. Et c'est presque injuste, mais à 29 ans, la dernière impression laissée par le pivot aurait pu susciter des doutes : lors des Finales NBA contre l'Oklahoma City Thunder (3-4), Myles Turner a été en grosse difficulté. A lui d'être à la hauteur de la confiance supposée des Pacers.