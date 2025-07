New Orleans et la NBA, c’est bientôt fini ?

Dans un podcast récent de The Ringer, Bill Simmons et Zach Lowe évoquent la possibilité d'un futur déménagement ou d'une relocalisation - avec possible changement de nom - des Pelicans. En cause, l'absence de vrai engouement et de résultats probants du côté de New Orleans. Le bail de la franchise au Smoothie King Center expire en 2029 et Simmons évoque l'hypothèse d'un rachat avec paiement des frais de délocalisation - peut-être vers Seattle - avant même cette échéance.

Depuis 2002-2023, la première saison des New Orleans Hornets, aucune équipe basée à NOLA n'a fait mieux qu'une demi-finale de conférence. Entre 1974 et 1979, le Jazz était à New Orleans, avant de déménager pour l'Utah.

Il manque à NOLA la star ou l'équipe qui peut relancer l'intérêt des gens sur cette terre généralement dédiée au football américain. Surgira-t-elle prochainement ou le déménagement est-il irrémédiable ? Combien de gens, à New Orleans et ailleurs, seront vraiment malheureux de voir les Pelicans quitter la ville ?