Nicolas Batum aux commentaires, vous en pensez quoi ?

Pour la première fois depuis le début du tournoi, j'ai regardé le match de l'équipe de France sur l'une des antennes du groupe TF1, avec le tandem Grégoire Margotton-Nicolas Batum aux commentaires. Je savais à quoi m'attendre avec le premier, qui a suffisamment bien bossé pour que l'on oublie qu'il n'avait pas commenté de basket depuis très longtemps. Tout n'était pas parfait, mais peu de journalistes sur les grandes chaînes sont capables de switcher aussi efficacement sans commettre trop d'erreurs. On n'a pas eu de "SECOND POTEAU GUERSCHOOOOON", par exemple 😅

Pour Nicolas Batum, qu'on avait déjà vu intervenir sur beIN, j'étais particulièrement curieux. Quel genre de consultant allait-il être ? Il y avait zéro doute sur son érudition en ce qui concerne le jeu et sur sa connaissance des Bleus, d'autant qu'il est toujours en activité en NBA et n'a stoppé sa carrière internationale que très récemment. Mais consultant, c'est un autre métier et il n'y a jamais vraiment de garantie qu'un grand joueur fera un bon commentateur ou consultant.

Je ne sais pas ce que ça a donné sur les trois matches précédents - même si j'ai lu pas mal de gens à ce sujet - mais sur celui-ci, c'était franchement bon. En comparaison d'autres anciens joueurs - même des grands - qui ont tenté de faire le job lors de compétitions internationales, c'était même une énorme plus-value.

On sent que l'ancien capitaine des Bleus cherche encore parfois son style entre supporter n°1 de l'équipe et analyste, mais le cocktail face à la Pologne avait plutôt bon goût. L'alchimie avec Margotton est en développement, mais ils intéragissent plutôt bien. Sur la capacité de Batum à expliquer des situations de jeu, donner sa lecture tactique et livrer son ressenti, sur l'humain et le sportif, par rapport à ce qu'il voit, j'ai trouvé ça de grande qualité et même assez impressionnant.

En ajoutant à cela des réactions d'ex-coéquipier et de fan avec un chauvinisme bien dosé, c'était franchement plaisant. Sur la fin, il a aussi montré qu'il pouvait aussi être dans la critique constructive, lorsqu'il a déploré les choix de tirs des Bleus dans le money time ou évoqué les axes d'amélioration.

Bref, il lui reste au moins deux matches pour continuer d'apprendre le métier, mais je l'imagine très bien être incontournable sur toutes les prochaines compétitions que le groupe TF1 retransmettra.

Et vous, vous en avez pensé quoi ?