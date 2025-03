Nolan Traoré devrait-il plutôt se présenter à la Draft 2026 ?

Je me faisais une réflexion récemment sur les porteurs de balle primaires et du coup indirectement sur Nolan Traoré. Peut-être encore plus que tout autre joueur, il a besoin de jouer beaucoup pour progresser. En effet, plus il accumule de répétitions, plus il fait face à des défenses différentes, à des adversaires différents avec des caractéristiques différentes et plus il est capable de reconnaitre ce qui lui est présenté et faire la bonne lecture.

La position à laquelle un prospect est choisi à la draft influe énormément sur son début de carrière NBA. Plus il est drafté haut, plus la franchise croit en lui, plus il aura de minutes.

Il se trouve que la Draft 2025 semble très deep en talent et en star power. Je me pose donc la question suivante : s'il n’a pas l’assurance d’être lottery pick et d’avoir les minutes qui vont avec, un porteur de balle primaire tel que Nolan Traoré ne devrait-il pas s’assurer d’avoir du temps de jeu quitte à rester un an de plus en Europe avant de rejoindre la NBA ?

Nolan Traoré chute à la 14eme place de la mock draft ESPN