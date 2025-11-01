Nolan Traoré direction la G-League pour poursuivre sa progression

Drafté le 25 juin dernier en 19ème position par Brooklyn, Nolan Traoré n’aura pas vraiment eu sa chance en NBA et aura l’occasion de découvrir la splendide (non) G-League au sein des Nets de Long Island dans les semaines à venir.

C’est la nouvelle qu’on a apprise aujourd’hui, les Nets ont fait un peu de ménage dans leur effectif et ont envoyé 3 de leurs 128 rookies en G-League. Malheureusement, c’est notre Nolan Traoré national qui en fait les frais (ainsi que Drake Powell et Danny Wolf mais ça, on s’en fiche un peu), et le joueur de 19 ans aura l’occasion de découvrir les méandres du basketball professionnel américain.

Le jeune meneur n’est pas parvenu à convaincre les Nets de le conserver dans l’effectif NBA pour l’instant. Deux sorties très timides et une ligne statistique que l’on va taire pour le bien commun auront convaincu le front office de Brooklyn de l’envoyer en ligue 2, et c’est quand même bien dommage. D’autant plus quand on sait que parmi les trois meneurs draftés par les Nets, Nolan semble être… le troisième dans la hiérarchie. On le sait tous, il y a toujours un duo dans un trio.

Plus sérieusement, un petit passage en G-League peut être une bonne chose pour le meneur français, lui permettant de s’acclimater au jeu NBA et de se développer sans aucune pression. Et à coup sûr, il aura sa chance au cours de la saison. Non seulement les Nets ont pour seul objectif de perdre, et en plus, Egor Demin et surtout Ben Saraf sont pour l’instant loin d’être convaincants.

En attendant une opportunité plus concrète dans la grande ligue, Nolan devra faire ses preuves à Long Island. Sa saison de G-League commence bientôt, avec une première rencontre le 7 novembre contre les Capital City Go-Go, la franchise affiliée à Washington.

On souhaite à Nolan de s’éclater individuellement, de prendre 20 shoots par match (minimum), et surtout, mais alors surtout, de repartir de ce bourbier qu’est la G-League le plus rapidement possible, car il n’est jamais bon signe d’y rester trop longtemps.