La stat qui tue : Paul George a posté plus de podcasts qu’il n’a marqué de paniers depuis sa signature aux Sixers

Appelez le Pod George. Ou Podcast P. Chapeau à "The Blind Bomber" (super pseudo au passage), un utilisateur Reddit qui a pris soin de compter et recompter à nouveau le nombre de podcasts postés par Paul George depuis la signature de son contrat massif avec les Philadelphia Sixers.

Il dénombre donc 123 podcasts et 165 shorts, soit 288 contenus postés sur YouTube depuis le 7 juillet 2024. Dans le même temps - oui, la saison a repris en octobre donc il partait avec du retard - la nouvelle star des Sixers a marqué... 197 paniers. Alors c'est une stat qui ne sert à rien et est un peu biaisée mais c'est terrible qu'il y ait un écart de quasiment 100 ! Alors on se doute bien qu'il ne poste pas lui-même les vidéos et ne gère pas le montage des shorts de sa chaîne. Mais tout de même. Il a été encore plus actif que REVERSE (non quand même pas) et ça, faut le faire ! Il est limite l'un des plus gros concurrents du CQFR :D

Paul George tourne à 16,8 points, 43% aux tirs et 4,5 passes en 32 matches cette saison. Philadelphia est pour l'instant onzième à l'Est.