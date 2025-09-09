Playoffs All-Time de la commu Conference 1/2 finales : Suns vs Rockets et Pacers vs Sixers

Salut à tous :
1 Indiana Pacers :
Reggie Miller
Paul George
Tyrese Haliburton
Jermaine O’Neal
Rik Smits
Vs
4 Philadelphia Sixers :
Allen Iverson
Julius Erving
Charles Barkley
Moses Malone
Wilt Chamberlain
et
Phoenix Suns:
Charles Barkley
Steve Nash
Kevin Johnson
Amar'e Stoudemire
Devin Booker
vs
4 Houston Rockets :
Hakeem Olajuwon
James Harden
Tracy McGrady
Clyde Drexler
Yao Ming
Imaginez les joueurs à leur prime !
Pour déterminer le vainqueur de la série, vous donnerez votre score en commentaire, avec à votre guise une argumentation où même un résumé de la série si le cœur vous en dis, mais au final je ferais une moyenne des score (ex Sixers-Hornets : 4-0, 4-1, 3-4, 2-4 = 3,25-2,25 victoire de Sixers)
Le Tableau du 2nd tour :
WEST
5 Phoenix vs 4 Houston
3 LAL vs 11 San Antonio
EAST
1 Indiana vs 4 Philadelphia
6 Boston vs Milwaukee
bon vote, vous avez jusqu'à mercredi soir
Suns 3 Rockets 4
Un match improbable des Pacers, comme dhab
Phoenix 2 Houston 4
Quelques beaux duels mais Houston est au dessus