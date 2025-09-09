Playoffs All-Time de la commu Conference 1/2 finales : Suns vs Rockets et Pacers vs Sixers

Salut à tous :

1 Indiana Pacers :

Reggie Miller

Paul George

Tyrese Haliburton

Jermaine O’Neal

Rik Smits

Vs

4 Philadelphia Sixers :

Allen Iverson

Julius Erving

Charles Barkley

Moses Malone

Wilt Chamberlain

et

Phoenix Suns:

Charles Barkley

Steve Nash

Kevin Johnson

Amar'e Stoudemire

Devin Booker

vs

4 Houston Rockets :

Hakeem Olajuwon

James Harden

Tracy McGrady

Clyde Drexler

Yao Ming

Imaginez les joueurs à leur prime !

Pour déterminer le vainqueur de la série, vous donnerez votre score en commentaire, avec à votre guise une argumentation où même un résumé de la série si le cœur vous en dis, mais au final je ferais une moyenne des score (ex Sixers-Hornets : 4-0, 4-1, 3-4, 2-4 = 3,25-2,25 victoire de Sixers)

Le Tableau du 2nd tour :

WEST

5 Phoenix vs 4 Houston

3 LAL vs 11 San Antonio

EAST

1 Indiana vs 4 Philadelphia

6 Boston vs Milwaukee

bon vote, vous avez jusqu'à mercredi soir