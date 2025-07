Playoffs All-Time 1st round : Phoenix vs Memphis et Toronto vs Atlanta

Here we go !

Imaginez les joueurs à leur prime !

Pour déterminer le vainqueur de la série, vous donnerez votre score en commentaire, avec à votre guise une argumentation où même un résumé de la série si le cœur vous en dis, mais au final je ferais une moyenne des score (ex Sixers-Hornets : 4-0, 4-1, 3-4, 2-4 = 3,25-2,25 victoire de Sixers)

Ce jeudi, 2 series :

Suns vs Grizzlies

5 Phoenix Suns :



Charles Barkley

Steve Nash

Kevin Johnson

Amare Stoudemire

Devin Booker

12 Memphis Grizzlies :



Marc Gasol 3,8



Pau Gasol 2,67



Zach Randolph 2,6



Mike Conley 1,73



Ja Morant 1,53

et

Raptors vs Hawks

5 Toronto Raptors :

Vince Carter

Demar DeRozan

Kyle Lowry

Kawhi Leonard

Chris Bosh

12 Atlanta hawks :

Dominique Wilkins

Trae Young

Mookie Blaylock

Dikembe Mutumbo

Pete Maravich

Vous avez jusqu'à vendredi soir.