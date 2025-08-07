Playoffs All-Time de la commu, 1st round 4/8 : Portland-Utah et Cleveland-Brooklyn

Ce jeudi deux séries.
8 Portland TrailBlazers :
Clyde Drexler
Damian Lillard
Bill Walton
Brandon Roy
Rasheed Wallace
9 Utah Jazz :
John Stockton
Karl Malone
Pete Maravich
Andrei Kirilenko
Donovan Mitchell
Et
8 Cleveland Cavaliers :
LeBron James
Mark Price
Kyrie Irving
Brad Daugherty
Zydrunas Ilgauskas
9 Brooklyn Nets :
Jason Kidd
Julius Erving
Vince Carter
Derrick Coleman
Drazen Petrovic
Imaginez les joueurs à leur prime !
Pour déterminer le vainqueur de la série, vous donnerez votre score en commentaire, avec à votre guise une argumentation où même un résumé de la série si le cœur vous en dit, mais au final je ferai une moyenne des scores (ex Sixers-Hornets : 4-0, 4-1, 3-4, 2-4 = 3,25-2,25 victoire de Sixers)
Le tableau sera mis à jour lundi.
Bon vote et bon délire en imaginant ces séries, vous avez jusqu'à vendredi soir.