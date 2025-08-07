Playoffs All-Time de la commu, 1st round 4/8 : Portland-Utah et Cleveland-Brooklyn

Ce jeudi deux séries.

8 Portland TrailBlazers :

Clyde Drexler

Damian Lillard

Bill Walton

Brandon Roy

Rasheed Wallace

9 Utah Jazz :

John Stockton

Karl Malone

Pete Maravich

Andrei Kirilenko

Donovan Mitchell

Et

8 Cleveland Cavaliers :

LeBron James

Mark Price

Kyrie Irving

Brad Daugherty

Zydrunas Ilgauskas

9 Brooklyn Nets :

Jason Kidd

Julius Erving

Vince Carter

Derrick Coleman

Drazen Petrovic

Imaginez les joueurs à leur prime !

Pour déterminer le vainqueur de la série, vous donnerez votre score en commentaire, avec à votre guise une argumentation où même un résumé de la série si le cœur vous en dit, mais au final je ferai une moyenne des scores (ex Sixers-Hornets : 4-0, 4-1, 3-4, 2-4 = 3,25-2,25 victoire de Sixers)

Le tableau sera mis à jour lundi.

Bon vote et bon délire en imaginant ces séries, vous avez jusqu'à vendredi soir.