Playoffs All-Time de la Commu 1st round 8/8 : Dallas vs LAC et Milwaukee vs Chicago

Les deux dernières séries du premier tour.

Dallas Mavericks:

Dirk Nowitzki

Luka Doncic

Jason Kidd

Michael Finley

Mark Aguirre

Los Angeles Clippers:

Blake Griffn

Chris Paul

Bob MacAdoo

Elton Brand

Lou Williams

et

Milwaukee Bucks:

Giannis Antetokounmpo

Kareem Abdul-Jabbar

Oscar Robertson

Ray Allen

Glenn Robinson

Chicago Bulls:

Michael Jordan

Scottie Pippen

Derrick Rose

Dennis Rodman

Luol Deng (je vais regretter Horace Grant ...)

Imaginez les joueurs à leur prime !

 

Pour déterminer le vainqueur de la série, vous donnerez votre score en commentaire, avec à votre guise une argumentation où même un résumé de la série si le cœur vous en dis, mais au final je ferais une moyenne des score (ex Sixers-Hornets : 4-0, 4-1, 3-4, 2-4 = 3,25-2,25 victoire de Sixers)

Bon vote et bon délire en imaginant ces séries, vous avez jusqu'à vendredi soir.

 

Le tableau du premier tour :

WEST

1 SUPERSONICS 3

16 KINGS 4

5 SUNS 4

12 GRIZZLIES 2

4 ROCKETS 4

13 TIMBERWOLVES 0

8 TRAILBLAZERS 4

9 JAZZ 2

2 NUGGETS 4

15 PELICANS 1

6 WARRIORS 2

11 SPURS 4

3 LAKERS 4

14 THUNDER 1

7 MAVERICKS

10 CLIPPERS

 

EAST

1 PACERS

16 "go to 2nd round"

5 RAPTORS 4

12 HAWKS 3

4 SIXERS 4

13 MAGIC 1

8 CAVS 4

9 NETS 2

2 HEAT 4

15 WIZARDS 1

6 CELTICS 4

11 PISTONS 2

3 KNICKS 4

14 HORNETS 1

7 BUCKS

10 BULLS

nasroby
Mavs - Clippers 4-1
Je ne connaissais pas Mark Aguirre tiens...

Bucks - Bulls 4-2
Étonnamment je suis d'accord avec les commentaires précédents. Le 5 des Bucks est super solide en toute logique. Manque vraiment du poids et de la taille à l'intérieur dans le 5 des Bulls...
French flair
Mavericks vs Clippers : 4-2
Bucks vs Bulls : 4-3

L'effectif des Bucks est trop équilibré pour que les Bulls parviennent à les battre (quitte à fâcher JoJo). Rodman, aussi emmerdant soit-il en défense, il se trouve un peu seul à l'intérieur et KAJ rentrerait ses points à coup de skyhooks. Par contre j'aurais aimé voir Pippen en défense sur Giannis, bien qu'il lui rend 8 cms, je suis sûr qu'il l'aurait fait déjouer.
François Castellare
Mavericks 4-2 Clippers
Avoir Lou Williams dans le meilleur 5 de ton histoire, c'est chaud quand même.

Bucks 4-2 Bulls
Tellement beau ce 5 des Bucks !
