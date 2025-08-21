Playoffs All-Time de la Commu 1st round 8/8 : Dallas vs LAC et Milwaukee vs Chicago

Les deux dernières séries du premier tour.

Dallas Mavericks:

Dirk Nowitzki

Luka Doncic

Jason Kidd

Michael Finley

Mark Aguirre

Los Angeles Clippers:

Blake Griffn

Chris Paul

Bob MacAdoo

Elton Brand

Lou Williams

et

Milwaukee Bucks:

Giannis Antetokounmpo

Kareem Abdul-Jabbar

Oscar Robertson

Ray Allen

Glenn Robinson

Chicago Bulls:

Michael Jordan

Scottie Pippen

Derrick Rose

Dennis Rodman

Luol Deng (je vais regretter Horace Grant ...)

Imaginez les joueurs à leur prime !

Pour déterminer le vainqueur de la série, vous donnerez votre score en commentaire, avec à votre guise une argumentation où même un résumé de la série si le cœur vous en dis, mais au final je ferais une moyenne des score (ex Sixers-Hornets : 4-0, 4-1, 3-4, 2-4 = 3,25-2,25 victoire de Sixers)

Bon vote et bon délire en imaginant ces séries, vous avez jusqu'à vendredi soir.

Le tableau du premier tour :

WEST

1 SUPERSONICS 3

16 KINGS 4



5 SUNS 4



12 GRIZZLIES 2

4 ROCKETS 4



13 TIMBERWOLVES 0

8 TRAILBLAZERS 4



9 JAZZ 2

2 NUGGETS 4

15 PELICANS 1

6 WARRIORS 2

11 SPURS 4

3 LAKERS 4

14 THUNDER 1

7 MAVERICKS

10 CLIPPERS

EAST

1 PACERS



16 "go to 2nd round"

5 RAPTORS 4



12 HAWKS 3

4 SIXERS 4



13 MAGIC 1

8 CAVS 4



9 NETS 2

2 HEAT 4

15 WIZARDS 1

6 CELTICS 4

11 PISTONS 2

3 KNICKS 4

14 HORNETS 1

7 BUCKS

10 BULLS