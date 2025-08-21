Playoffs All-Time de la Commu 1st round 8/8 : Dallas vs LAC et Milwaukee vs Chicago

Les deux dernières séries du premier tour.
Dallas Mavericks:
Dirk Nowitzki
Luka Doncic
Jason Kidd
Michael Finley
Mark Aguirre
Los Angeles Clippers:
Blake Griffn
Chris Paul
Bob MacAdoo
Elton Brand
Lou Williams
et
Milwaukee Bucks:
Giannis Antetokounmpo
Kareem Abdul-Jabbar
Oscar Robertson
Ray Allen
Glenn Robinson
Chicago Bulls:
Michael Jordan
Scottie Pippen
Derrick Rose
Dennis Rodman
Luol Deng (je vais regretter Horace Grant ...)
Imaginez les joueurs à leur prime !
Pour déterminer le vainqueur de la série, vous donnerez votre score en commentaire, avec à votre guise une argumentation où même un résumé de la série si le cœur vous en dis, mais au final je ferais une moyenne des score (ex Sixers-Hornets : 4-0, 4-1, 3-4, 2-4 = 3,25-2,25 victoire de Sixers)
Bon vote et bon délire en imaginant ces séries, vous avez jusqu'à vendredi soir.
Le tableau du premier tour :
WEST
1 SUPERSONICS 3
16 KINGS 4
5 SUNS 4
12 GRIZZLIES 2
4 ROCKETS 4
13 TIMBERWOLVES 0
8 TRAILBLAZERS 4
9 JAZZ 2
2 NUGGETS 4
15 PELICANS 1
6 WARRIORS 2
11 SPURS 4
3 LAKERS 4
14 THUNDER 1
7 MAVERICKS
10 CLIPPERS
EAST
1 PACERS
16 "go to 2nd round"
5 RAPTORS 4
12 HAWKS 3
4 SIXERS 4
13 MAGIC 1
8 CAVS 4
9 NETS 2
2 HEAT 4
15 WIZARDS 1
6 CELTICS 4
11 PISTONS 2
3 KNICKS 4
14 HORNETS 1
7 BUCKS
10 BULLS
Je ne connaissais pas Mark Aguirre tiens...
Bucks - Bulls 4-2
Étonnamment je suis d'accord avec les commentaires précédents. Le 5 des Bucks est super solide en toute logique. Manque vraiment du poids et de la taille à l'intérieur dans le 5 des Bulls...
Bucks vs Bulls : 4-3
L'effectif des Bucks est trop équilibré pour que les Bulls parviennent à les battre (quitte à fâcher JoJo). Rodman, aussi emmerdant soit-il en défense, il se trouve un peu seul à l'intérieur et KAJ rentrerait ses points à coup de skyhooks. Par contre j'aurais aimé voir Pippen en défense sur Giannis, bien qu'il lui rend 8 cms, je suis sûr qu'il l'aurait fait déjouer.
Avoir Lou Williams dans le meilleur 5 de ton histoire, c'est chaud quand même.
Bucks 4-2 Bulls
Tellement beau ce 5 des Bucks !