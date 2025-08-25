Playoffs All-Time de la Commu 2nd round 1/4 : Kings vs Suns et Pacers vs Raptors

Salut à tous, début du second tour ce lundi avec l'entrée en lice des Pacers contre les Raptors, à l'ouest les surprenants Kings affrontent les Suns.
Indiana Pacers :
Reggie Miller
Paul George
Tyrese Haliburton
Jermaine O’Neal
Rik Smits
Toronto Raptors :
Vince Carter
DeMar DeRozan
Kyle Lowry
Kawhi Leonard
Chris Bosh
Et
Sacramento Kings :
Chris Webber
Oscar Robertson
Jason Williams
Peja Stojakovic
Mitch Richmond
Phoenix Suns:
Charles Barkley
Steve Nash
Kevin Johnson
Amare Stoudemire
Devin Booker
Imaginez les joueurs à leur prime !
Pour déterminer le vainqueur de la série, vous donnerez votre score en commentaire, avec à votre guise une argumentation où même un résumé de la série si le cœur vous en dis, mais au final je ferais une moyenne des score (ex Sixers-Hornets : 4-0, 4-1, 3-4, 2-4 = 3,25-2,25 victoire de Sixers)
Le Tableau du 2n tour :
WEST
16 Sacramento vs 5 Phoenix
4 Houston vs 8 Portland
2 Denver vs 11 San Antonio
3 Los Angeles Lakers vs 7 Dallas
EAST
1 Indiana vs 5 Toronto
4 Philadelphia vs 8 Cleveland
2 Miami vs 6 Boston
3 New York vs 7 Milwaukee
bon votes, vous avez jusqu'à mardi soir
Série serrée, les 2 équipes sont très proches. Avantage Toronto parce que Kawhi est le meilleur joueur de la série. Mais ils souffrent à l'intérieur avec le seul Bosh.
En face, Miller et Hali (joueurs surcôtés pas vrai ?) font des misères à 3pts mais la défense de Toronto est meilleure.
PHO-SAC
Très difficile à pronostiquer. Avantage Phoenix dans la raquette car C-Webb est un peu trop seul. Mais Big'O est top 10-12 all-time et c'est le seul de la série. Phoenix me semble plus équilibré alors je les donne vainqueur 4-3.