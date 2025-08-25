Playoffs All-Time de la Commu 2nd round 1/4 : Kings vs Suns et Pacers vs Raptors

Salut à tous, début du second tour ce lundi avec l'entrée en lice des Pacers contre les Raptors, à l'ouest les surprenants Kings affrontent les Suns.

Indiana Pacers :

Reggie Miller

Paul George

Tyrese Haliburton

Jermaine O’Neal

Rik Smits

Toronto Raptors :

Vince Carter

DeMar DeRozan

Kyle Lowry

Kawhi Leonard

Chris Bosh

Et

Sacramento Kings :

Chris Webber

Oscar Robertson

Jason Williams

Peja Stojakovic

Mitch Richmond

Phoenix Suns:

Charles Barkley

Steve Nash

Kevin Johnson

Amare Stoudemire

Devin Booker

Imaginez les joueurs à leur prime !

Pour déterminer le vainqueur de la série, vous donnerez votre score en commentaire, avec à votre guise une argumentation où même un résumé de la série si le cœur vous en dis, mais au final je ferais une moyenne des score (ex Sixers-Hornets : 4-0, 4-1, 3-4, 2-4 = 3,25-2,25 victoire de Sixers)

Le Tableau du 2n tour :

WEST

16 Sacramento vs 5 Phoenix

4 Houston vs 8 Portland

2 Denver vs 11 San Antonio

3 Los Angeles Lakers vs 7 Dallas

EAST

1 Indiana vs 5 Toronto

4 Philadelphia vs 8 Cleveland

2 Miami vs 6 Boston

3 New York vs 7 Milwaukee

bon votes, vous avez jusqu'à mardi soir