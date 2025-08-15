Playoffs All-Time de la Comu first round 6/8 : Celtics vs Pistons et Warriors vs Spurs

Deux series ce jeudi

Boston Celtics :

Larrry Bird

Bill Russell

Kevin McHale

Bob Cousy

Paul Pierce

Detroit Pistons :

Isiah Thomas

Joe Dumars

Ben Wallace

Grant Hill

Rasheed Wallace

Et

Golden state Warriors :

Steph Curry

Chris Mullin

Klay Thompson

Wilt Chamberlain

Rick Barry

San Antonio Spurs :

Tim Duncan

David Robinson

Manu Ginobili

Tony Parker

Victor Wenbanyama

Imaginez les joueurs à leur prime !

Pour déterminer le vainqueur de la série, vous donnerez votre score en commentaire, avec à votre guise une argumentation où même un résumé de la série si le cœur vous en dis, mais au final je ferais une moyenne des score (ex Sixers-Hornets : 4-0, 4-1, 3-4, 2-4 = 3,25-2,25 victoire de Sixers)

Le tableau sera mis à jour lundi.

Bon vote et bon délire en imaginant ces séries, vous avez jusqu'à vendredi soir.