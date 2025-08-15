Playoffs All-Time de la Comu first round 6/8 : Celtics vs Pistons et Warriors vs Spurs

Deux series ce jeudi
Boston Celtics :
Larrry Bird
Bill Russell
Kevin McHale
Bob Cousy
Paul Pierce
Detroit Pistons :
Isiah Thomas
Joe Dumars
Ben Wallace
Grant Hill
Rasheed Wallace
Et
Golden state Warriors :
Steph Curry
Chris Mullin
Klay Thompson
Wilt Chamberlain
Rick Barry
San Antonio Spurs :
Tim Duncan
David Robinson
Manu Ginobili
Tony Parker
Victor Wenbanyama
Imaginez les joueurs à leur prime !
Pour déterminer le vainqueur de la série, vous donnerez votre score en commentaire, avec à votre guise une argumentation où même un résumé de la série si le cœur vous en dis, mais au final je ferais une moyenne des score (ex Sixers-Hornets : 4-0, 4-1, 3-4, 2-4 = 3,25-2,25 victoire de Sixers)
Le tableau sera mis à jour lundi.
Bon vote et bon délire en imaginant ces séries, vous avez jusqu'à vendredi soir.
Pour l'autre série, c'est vraiment dur pour un 1er tour, ca aurait valu un 2eme tour. Je vais quand même dire les Warriors en 6, déjà parce que c'est ma team et puis, je trouve que c'est plus équilibré. Les Warriors en small ball, c'est l'ADN de la franchise. Ils souffriraient en défense à l'intérieur mais les Spurs galéreraient en défense aussi sur les shooteurs.
Celtics vs Pistons : 4-3
Warriors vs Spurs : 4-2
Deux 5 exceptionnels. Je fais perdre les Celtics parce que Pierce est aussi stupide quand il ouvre la bouche aujourd'hui qu'il était beau à voir jouer hier.
Warriors 3-4 Spurs
Encore deux 5 exceptionnels. Bonus de victoire pour la french touch et Popovich (même si on est pas censé le compter).
Pour la deuxième c'est le cœur qui parle plus, je pense que le côté grinta quasi Albiceleste, des joueurs de Detroit me les donne favori. Isaiah et Joe d, sont ceux qui ont historiquement remplacé les c's, et Rasheed et ben'a l'intérieur, quelle raquette de guerrier. Avec encore mon coup de cœur en all time sous côté, du sheed. Qui sera le. Facteur décisif de cette série, capable de défendre sur bird, mc hale.
J'en laisse un à Detroit parce qu'ils ont une bonne défense mais les c's sont trop forts. Bird n'a pas d'égal, Bill domine la raquette, McHale fait tourner Sheed en bourique.
GS.SA c'est plus serré. Je regrette l'absence de Iceman ou KL. A quel poste joue Wemby ?
GS est plus équilibré avec un pivot dominant et 4 shooteurs autour. Cette équipe fonce vers la finale de conf vs LAL.
Même si Rob et TD sont mes intérieurs préférés all-time, GS passe en 7.