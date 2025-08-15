Playoffs All-Time de la Comu first round 6/8 : Celtics vs Pistons et Warriors vs Spurs

Deux series ce jeudi

 

Boston Celtics :

Larrry Bird

Bill Russell

Kevin McHale

Bob Cousy

Paul Pierce

 

Detroit Pistons :

Isiah Thomas

Joe Dumars

Ben Wallace

Grant Hill

Rasheed Wallace

 

Et

 

Golden state Warriors :

Steph Curry

Chris Mullin

Klay Thompson

Wilt Chamberlain

Rick Barry

 

San Antonio Spurs :

Tim Duncan

David Robinson

Manu Ginobili

Tony Parker

Victor Wenbanyama

 

Imaginez les joueurs à leur prime !

 

Pour déterminer le vainqueur de la série, vous donnerez votre score en commentaire, avec à votre guise une argumentation où même un résumé de la série si le cœur vous en dis, mais au final je ferais une moyenne des score (ex Sixers-Hornets : 4-0, 4-1, 3-4, 2-4 = 3,25-2,25 victoire de Sixers)

 

Le tableau sera mis à jour lundi.

 

Bon vote et bon délire en imaginant ces séries, vous avez jusqu'à vendredi soir.

philippe leroy
Celtics en 6. C'est juste trop fort, tu as 2 mecs top 10 all time. Kevin Mc Hale va malaxer le Sheed. Ca aurait été encore plus flagrant avec Havlicek à la place de Paul Pierce pour l'équilibre.

Pour l'autre série, c'est vraiment dur pour un 1er tour, ca aurait valu un 2eme tour. Je vais quand même dire les Warriors en 6, déjà parce que c'est ma team et puis, je trouve que c'est plus équilibré. Les Warriors en small ball, c'est l'ADN de la franchise. Ils souffriraient en défense à l'intérieur mais les Spurs galéreraient en défense aussi sur les shooteurs.
nico02
French flair
Du lourd sur ces 2 séries mais le manque d'équilibre du 5 des Spurs va leur être préjudiciable même si Chamberlain ne va plus savoir où donner de la tête, la brochette de shooters en face va tout dégommer.

Celtics vs Pistons : 4-3
Warriors vs Spurs : 4-2
François Castellare
Celtics 3-4 Pistons
Deux 5 exceptionnels. Je fais perdre les Celtics parce que Pierce est aussi stupide quand il ouvre la bouche aujourd'hui qu'il était beau à voir jouer hier.

Warriors 3-4 Spurs
Encore deux 5 exceptionnels. Bonus de victoire pour la french touch et Popovich (même si on est pas censé le compter).
Kobird
J'espère que la commu sera objective car généralement on rabaisse les très anciens joueurs. Et il y en a pas mal dans ces 2 séries.
david rault
Warriors en 7, steph au buzzer pour cette série serrée. Trop de shooter pour les warriors, 3 vaut mieux que'2.l'eleve kerr bat le maître pop.En basket pré curry, j'aurais dit Spurs, mais en post curry warriors tout les jours. La. Qualité des intérieurs Spurs me font la mettre en 7.
Pour la deuxième c'est le cœur qui parle plus, je pense que le côté grinta quasi Albiceleste, des joueurs de Detroit me les donne favori. Isaiah et Joe d, sont ceux qui ont historiquement remplacé les c's, et Rasheed et ben'a l'intérieur, quelle raquette de guerrier. Avec encore mon coup de cœur en all time sous côté, du sheed. Qui sera le. Facteur décisif de cette série, capable de défendre sur bird, mc hale.
david rault
Oubli de score, pistons en 7
Kobird
Boston en 5.
J'en laisse un à Detroit parce qu'ils ont une bonne défense mais les c's sont trop forts. Bird n'a pas d'égal, Bill domine la raquette, McHale fait tourner Sheed en bourique.

GS.SA c'est plus serré. Je regrette l'absence de Iceman ou KL. A quel poste joue Wemby ?
GS est plus équilibré avec un pivot dominant et 4 shooteurs autour. Cette équipe fonce vers la finale de conf vs LAL.
Même si Rob et TD sont mes intérieurs préférés all-time, GS passe en 7.
Elie Raynaud
Pistons 4-3 et Spurs 4-3
