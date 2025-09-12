Playoffs WNBA, voici mes pronostics !

Les playoffs WNBA, c'est parti ! En tout cas, ça commence dimanche, avec le premier tour qui mettra aux prises 8 équipes, toutes déterminées à succéder à New York. Je vous liste ici les oppositions, dont on vous parlera évidemment dans le CQFR chaque matin, avec un petit pronostic personnel.

Les séries du 1er tour sont au meilleur des trois matches (donc la première équipe à deux victoires). Pour la suite, ce sera au meilleur des cinq matches, puis au meilleur des sept matches sur les Finales NBA.

Minnesota Lynx (1) - Golden State Valkyries (8)

J'ai adoré l'épopée des Valkyries et je suis ravi de voir trois Françaises sur cette série de playoffs, avec Janelle Salaün, Iliaan Rupert et Carla Leite. Je pense quand même que sur une série contre la meilleure équipe de la saison régulière, ce sera très compliqué. Les Lynx ont en plus pu un peu reposer leurs cadres sur les dernières semaines.

Victoire des Lynx 2-0.

Las Vegas Aces (2) - Seattle Storm (7)

Les Aces ont fini la saison sur une extraordinaire série de 16 victoires consécutives et arrivent sur ces playoffs avec la confiance au beau fixe. Seattle a fait une saison décevante, malgré les performances réjouissantes de Gabby Williams et Dominique Malonga. Je vais la jouer un peu chauvin et imaginer que le Storm, malgré ses difficultés, saura sortir un gros match défensif sur cette série pour ne pas prendre un 2-0.

Victoire des Aces 2-1.

Atlanta Dream (3) - Indiana Fever (6)

Le Fever jouera cette série sans Caitlin Clark et tentera de s'appuyer sur la cohésion qui a fait sa force en l'absence de sa jeune superstar. Même avec le bon coaching de Stephanie White et la paire Mitchell-Boston, ce sera compliqué de passer le premier tour. On parle très peu d'Atlanta, mais la saison régulière du Dream a été excellente et cette équipe est redoutable.

Victoire du Dream 2-1.

Phoenix Mercury (4) - New York Liberty (5)

La deuxième partie de saison du Liberty a soulevé énormément d'inquiétudes. Sur le papier, New York a encore assez d'individualités fortes pour avancer dans le tableau, mais le collectif paraît fragile. Attention au Mercury, certes très irrégulier aussi, mais qui peut compter une Alyssa Thomas souvent impitoyable et contagieuse pour ses partenaires en playoffs.

Victoire du Mercury 2-1.