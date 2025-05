Ça peut paraitre bizarre comme question, mais je me la pose.

Pourquoi aimez-vous le basket plus que le curling, le ping pong, le football ou le patinage artistique ?

Personnellement, voici mes éléments principaux :

1/ Au basket, il se passe des choses toutes les minutes. C'est pas comme au foot où on attend parfois qu'il se passe quelque chose pendant 30 minutes.

2/ C'est un jeu d'équipe, pas comme le tennis par exemple, et les dynamiques et les relations de confiance sont importants, tout comme la tactique collective.

3/ Il y a pleins de points. C'est pas comme au foot où on se tape des 0/0 en série ou un but toutes les heures.

4/ Il y a pleins d'actions remarquables, les 3 points, les dunks, les lay-ups, les interceptions, les contres, les dribbles etc... En foot, ou en tennis, il y a moins de variété.

5/ Le design. C'est encore plus vrai en NBA, mais que ce soit le terrain ou les maillots, je trouve ça plus beau que dans les autres sports. Bon, pour être honnête, sur ce point-là, j'aime bien aussi le design du football américain ou du roller derby.

6/ Le basket est élégant. Le dribble est une action que je trouve jolie à regarder. C'est tellement plus gracieux qu'un gros rugbyman qui court en mettant des coups de tête aux adversaires ou qu'un footeux qui court après une baballe pour mettre un coup dedans. Bon, c'est sûr, ça n'atteint pas le niveau du patinage ou de la gymnastique sur ce point-là.

7/ Y'a forcement un vainqueur. À la fin d'un match de basket, on sait qu'on part avec un résultat net, pas un vieux 0/0 comme en foot.

8/ Les statistiques. Le basket est un sport qui peut se lire depuis longtemps. J'adore les statistiques !

Voila a peu pres ce qui me vient comme ca.

Et vous, pourquoi aimez vous le basketball plus qu'un autre sport ?