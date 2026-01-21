Cette saison, je trouve Doncic plus vite soûlé par ses coéquipiers ou par le déroulé des matches que les saisons précédentes. Le garçon a depuis quelques saisons des soucis de gestion de ses émotions mais je trouve cela plus prononcé depuis quelques temps. Et il a de quoi être frustré, en dehors des Lakers il y a beaucoup de perdants à son transfert:

Doncic: sacré what if si ce bon vieux Nico n'avait pas appuyé sur le bouton rouge, Luka qui aimait bien salir le Thunder n'avait-il pas l'équipe la plus forte sur le papier depuis qu'il est en NBA? Sportivement, il a pris au moins 2 ans de retard dans la construction d'une équipe autour de lui. Reaves est fort mais actuellement c'est une version Wish d'Irving avant qu'il se blesse et pratiquement tous les joueurs de la rotation de Dallas seraient titulaires indiscutables à Los Angeles (même ce qui reste de Caleb Martin pourrait servir). Et James, bien que toujours monstrueux présente de réelles limites liées à son âge.

Les Mavericks : tout a été dit

Proprio et Nico Harrison: pareil

Davis : il était déjà fragile mais l'air du Texas lui réussit vraiment pas, sa dernière blessure fait de la peine, ça semble limite ridicule de se blesser sur un tel contact.

James : il perd son copain, du pouvoir sur la franchise et même sa place de titulaire au All Star Game. Si ça continue comme ça il va annoncer sa retraite dans l'anonymat complet (ou pas).

Irving : tout se passait bien dans le meilleur des mondes à Dallas. Le Slovène parti, il a dû s'employer pour créer pour l'équipe et jouer plus. Que ça soit lié ou pas, il se blesse peu de temps après.

Reaves : vu le niveau du garçon, s'il n'avait pas eu Doncic dans les pattes, la probabilité qu'il ait un contrat massif aux Lakers aurait été élevée. Irving, avec l'équipe adéquate autour, était au final complémentaire de Doncic, mais pas sûr que Reaves doit être le n*2 des Lakers à l'avenir. Et le Front Office se pose sûrement la même question.

Pelinka : tout le monde sait qu'il a eu une chance monumentale et ça s'arrête presque là (bravo pour le répertoire, carnet d'adresses et les relations business). Mais au final, vu que ce bon vieux Nico voulait absolument dégager Doncic et récupérer Davis, est ce que Pelinka aurait pas pu pousser le bouchon plus loin et récupérer d'autres pièces des Mavs quitte à essayer de faire passer Reaves pour un défenseur sous estimé ?

En dehors des Lakers, la famille Buss et le nouveau proprio, ainsi que les fans des Lakers, qui se retrouvent pour vous gagnant de ce transfert ?

C'est peut-être tôt pour le dire mais est-ce que Luka est le grand perdant économiquement et sportivement ?

Être dans un grand marché doit ravir son comptable mais la perte de contrat et la fiscalité du Texas beaucoup moins.

On verra aux prochaines périodes de transfert mais les Lakers semblent loin du compte niveau certitude par rapport aux locomotives de la NBA.

Quel est votre avis ?