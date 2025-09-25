Retro bonbon : Le All-Star Game 2000 en qualité super HD, les différences avec les ASG actuels sont dingues !

Je suis tombé hier sur cette vidéo postée par la chaîne NBA : le All-Star Game 2000 à Oakland avec Tim Duncan, Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, Allen Iverson, Vince Carter, etc.

Le All-Star Game 2000, sur la chaîne YouTube de la NBA, ici

J'avais beau devoir aller au lit (il était tard, voilà vous savez tout), je me suis pris au jeu de regarder une action ou deux. Puis quatre, cinq minutes. Puis dix. Bref, je me suis pris au jeu. Pourquoi ? Parce que le match n'est pas si dégueu pour un ASG ! Bon, la nostalgie a aussi joué dedans mais le niveau n'est pas terrifiant comme celui des dernières éditions.

On voit que les mecs ne forcent pas trop en défense, que le niveau d'intensité est moyen, etc. Mais ça reste correct. Il y a des blocks. Des fautes. Des petits efforts. Les joueurs n'ont pas encore pris l'habitude de rien foutre.

Alors, oui, il y a des passs bazardées qui n'ont aucun sens et les très nombreux tirs mi-distance forcés ou en première intention sont l'équivalent de nos 200 trois-points aujourd'hui. Mais dans l'ensemble, le rendu me paraît quand même vachement plus agréable. Qu'en pensez-vous ?