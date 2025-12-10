Risacher, un défaut irrémédiable ?

J'adore Zaccharie Risacher. J'adorais Stéphane déjà. Donc dès ces premiers pas en pro, je l'ai observé avec un œil attendri. Et il m'a rapidement conquis par son intelligence le jeu. Il comprend ce que le jeu demande et c'est impressionnant à voir chez un aussi jeune joueur. Depuis, je continue à suivre sa progression avec le même regard bienveillant. C'est pourquoi j'ai conscience d'avoir un avis biaisé sur le sujet. D'un côté je serai le premier à le défendre en public. D'un autre, j'attends tellement de belles choses de sa part que je suis souvent déçu en privé. Toujours est-il que j'ai conscience de ne pas être totalement objectif sur le sujet que j'ai besoin de vos avis.

Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que Zaccharie fait ce que son coach attend de lui. Sans être transcendant, il fait son boulot en défense, notamment off ball. C'est un peu plus délicat on ball mais bon an mal an, avec sa longueur, il s'en sort. Et en attaque, il sprinte dès qu'un rebond défensif peut être pris pour marquer facilement en contre attaque et dégaine à 3 points à la moindre demi opportunité. Pourtant comme beaucoup, j'espérais plus pour sa deuxième saison. Je déteste cette utilisation ultra limitée qu'en fait Snyder mais c'est ainsi. D'autant qu'il y a un domaine, les cuts, sur lequel il était beaucoup utilisé l'an passé où il ne l'est quasiment plus cette saison.

Et c'est sur ce dernier point que j'ai eu un flash récemment. Son sens du jeu fait qu'il sent très bien les coups et coupe au bon moment. Oui. Mais lentement. Sur ses démarquages, c'est pareil, il a beau profiter d'un écran, il crée pas (ou peu) de séparation parce qu'il lui manque ce burst. J'ai l'impression qu'il n'a que deux vitesses. La première et la cinquième. Entre les deux, rien. Il me donne l'impression de ne pouvoir que trottiner. Vu son gabarit, je ne vais pas lui reprocher de ne pas être explosif sur son premier appui mais qu'il n'arrive pas du tout à accélérer est un énorme problème. Surtout pour un joueur off ball. On ball, les forts joueurs peuvent compenser ce manque d'explosivité par leur technique ou leur puissance mais off ball...

Depuis que je me suis fait cette réflexion, je n'arrive plus à voir autre chose et j'ai besoin d'entendre d'autres opinions. Est-ce que je suis trop dur avec lui ? Est-ce que c'est parce que mes attentes sont trop hautes que je lui vois des défauts qui n'existent pas ? Ou avez-vous remarquer également ce souci majeur dans son jeu ?