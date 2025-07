Pour l'Euro cet été, l'équipe de France a enregistré trois forfaits majeurs : Evan Fournier, Victor Wembanyama et Rudy Gobert. Pour les deux premiers nommés, les raisons sont connues. L'arrière souffre de la cheville alors que le jeune prodige se remet de sa thrombose veineuse à l'épaule.

Mais pourquoi l'intérieur des Minnesota Timberwolves a décidé de faire l'impasse sur cette compétition ? A l'occasion d'un match de gala organisé chez lui à Saint-Quentin, le joueur de 33 ans a expliqué sa décision.

"Une décision réfléchie ? Oui, pour plusieurs raisons. Déjà, il y a le fait que j’ai enchaîné beaucoup ces derniers étés, ces dernières années, et donc ça s’accumule à l’usure. Le fait que l’Euro se termine juste avant la reprise NBA, on ne s’en rend pas compte mais l’Euro est une compétition très dense et c’est une grande responsabilité.

J’avais dit que j’attendrais la fin de saison pour prendre ma décision, et je l’ai prise. Je vais pouvoir me concentrer sur moi, sur ma famille, mon fils", a répondu Gobert pour L’Aisne Nouvelle.

Je trouve cette décision compréhensible. Au cours de sa carrière, le Tricolore a beaucoup donné pour la sélection : 112 capes. Il a quasiment participé à toutes les campagnes des Bleus, à l'exception de l'Euro en 2017.

Après une longue saison NBA, Rudy Gobert avait cette fois-ci d'autres priorités.