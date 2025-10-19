Encore un joueur important ds Grizzlies blessé, il y a t-il un souci dans le staff ?

Scotty Pippen Jr va manquer 12 semaines (!) à la suite d'une opération d'un orteil. Un coup dur de plus pour une équipe qui va commencer la saison sans Ja Morant, sans son back-up attitré mais aussi sans Zach Edey et Brandon Clarke. Heureusement, Jaren Jackson Jr s'est remis beaucoup plus vite que prévu mais lui aussi était censé manquer les premiers matches.

On a l'habitude d'apparenter un peu trop facilement des blessures à de la malchance. C'est sans doute un facteur mais certainement pas le seul. Et quand une franchise enchaîne les pépins physiques aussi souvent (coucou, Orlando), on peut se demander s'il n'y a pas aussi un problème dans le staff médical ou du côté des préparateurs physiques. On n'a évidemment pas la réponse mais ce serait intéressant de voir si les Grizzlies font des changements dans l'organisation à ce niveau là.

Scotty Pippen Jr s'est illustré lors de ses deux saisons passées à Memphis. Il tournait d'ailleurs à 10 points et 4 passes par match en seulement 21 minutes l'an passé.