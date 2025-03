Bon, ce n’est que l'avis de Shaq et les débats sur le GOAT sont toujours sans fin. Mais le cas Stephen Curry m’intéresse. Ou plutôt m’intrigue. C’est probablement le joueur que j’ai le plus de mal à classer.

C’est évidemment un joueur incroyable, avec des accomplissements phénoménaux. Il a changé le jeu comme peu de joueurs l’ont fait pendant l’histoire.

Mais - et ça n’enlève rien à son talent - j’ai quand même du mal à le mettre directement dans le débat du GOAT. Dans un Top5 All-Time, comme le suggère Shaq. Au-delà même du fait que Kevin Durant ait joué avec lui et que ça a aidé son palmarès (difficile de le lui reprocher), j’ai du mal à le classer.

Son impact sur ses équipes a été monstrueux, mais l’a-t-il été vraiment plus que les traditionnels candidats au Top 5 selon vous ?

Shaq: "As the supreme leader of the big man alliance, I demand you fans: start putting Steph Curry in that GOAT conversation" pic.twitter.com/C0TM3J0hZ1

— Oh No He Didn't (@ohnohedidnt24) March 5, 2025