Thiago Splitter nommé sur le banc des Blazers, les deux derniers entraîneurs du Paris Basket sont Head Coach NBA

Et à chaque fois ils ont été nommés dans des conditions roccambolesques. Tuomas Iisalo et son successeur Thiago Splitter ont tous les deux eu du succès en coachant le Paris Basketball en Euroleague. Ils ont tous les deux répondu à l'appel de la NBA en rejoignant des staffs en tant qu'assistants. Et les voilà aujourd'hui à la tête d'une franchise.

Le Finlandais a été placé aux commandes l'an dernier, quelques jours avant le début des playoffs, suite au renvoi surprise de Taylor Jenkins. Le Brésilien vient lui d'être bombardé Head Coach des Portland Trail Blazers après l'arrestation de Chauncey Billups. Ce dernier est soupçonné d'avoir été un complice de parties truquées de poker, mais aussi probablement d'avoir fourni des informations confidentielles pour des paris. Le tout en lien avec la mafia.