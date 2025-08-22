Tony Parker veut être coach, bonne idée ou pas ?

Tony Parker a révélé dans un entretien accordé à L'Equipe qu'il se lançait dans une carrière de coach. Il entend partir de zéro, passer ses diplômes et, à terme, coacher en NBA ou à la tête de l'équipe de France. Le parcours ne s'annonce pas évident, même si on imagine qu'il pourra activer deux ou trois leviers et son réseau le moment venu.

Après les échecs récents comme président et entrepreneur, est-ce que vous le voyez réussir dans ce nouveau job ? A-t-il les qualités pour ? Et si oui, où est-ce que vous le voyez y arriver ?