Toupane confirmé sur le banc des Bleues, bonne idée ou fallait-il tourner la page ?

La FFBB a choisi de maintenir Jean-Aimé Toupane comme sélectionneur des Bleues. Présent sur le banc lors de deux Eurobasket et des JO de Paris 2024, il continuera son travail avec l’équipe de France, comme l’a confirmé Jean-Pierre Hunckler dans des propos rapportés par BeBasket.

Est-ce qu’il est l’homme idéal pour mener la nouvelle génération de l’équipe de France féminine, ou bien fallait-il tourner la page et lancer un nouveau cycle avec un autre coach ?

Prochaine échéance : la Coupe du monde 2026 en Allemagne.