Toupane confirmé sur le banc des Bleues, bonne idée ou fallait-il tourner la page ?

La FFBB a choisi de maintenir Jean-Aimé Toupane comme sélectionneur des Bleues. Présent sur le banc lors de deux Eurobasket et des JO de Paris 2024, il continuera son travail avec l’équipe de France, comme l’a confirmé Jean-Pierre Hunckler dans des propos rapportés par BeBasket.
Est-ce qu’il est l’homme idéal pour mener la nouvelle génération de l’équipe de France féminine, ou bien fallait-il tourner la page et lancer un nouveau cycle avec un autre coach ?
Prochaine échéance : la Coupe du monde 2026 en Allemagne.
Si la fédé a raison contre tout le monde, tant mieux. En attendant, y'a des françaises, qui jouent avec la banane actuellement en WNBA, qui ont le visage fermée dès qu'elles ont le maillot bleu. De là à dire qu'elles sont mal utilisées en sélection nationale et que ça joue sur leur moral...