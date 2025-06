Trade de Darius Garland : Une destination déjà écartée

Les Cleveland Cavaliers ne seraient pas fermés à l'idée de transférer Darius Garland pendant l'intersaison. Les insiders estiment même que seuls deux joueurs sont perçus comme intransférables : Donovan Mitchell et Jarrett Allen. Garland pourrait donc changer d'équipe et il est susceptible d'intéresser plusieurs franchises. Le Orlando Magic est perçue comme une formation qui aurait bien besoin d'un meneur et c'est donc assez naturellement que des rumeurs ont commencé à faire état d'un possible trade envoyant le meneur All-Star en Floride.

Selon Jake Fisher, ça reste en réalité peu probable. Il explique que les Cavaliers n'auraient pas l'intention de renforcer un candidat direct à l'Est et ça se comprend. On peut même se demander si le Magic a vraiment besoin d'un meneur ou plutôt de shooteurs d'élite pour assurer du spacing autour des créateurs que sont déjà Paolo Banchero et Franz Wagner.