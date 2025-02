Il se plaignait d'avoir été snobé mais, au final, Trae Young va bel et bien être All-Star pour la quatrième fois de sa carrière. Une récompense logique au vu de sa production (22 points et 11 passes) et des quelques bons moments des Atlanta Hawks cette saison. Mais on peut aussi se demander si Tyrese Maxey (28 points par match à 45% en plus de ses 6 passes !) et LaMelo Ball (28 points, 5 rebonds et 7 passes) ne méritaient pas aussi d'y aller.