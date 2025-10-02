Vos pronos pour les trophées NBA 2026 ?

La saison NBA ne démarre que dans un mois et 19 jours. Il peut se passer beaucoup de choses d'ici là, mais en allant jeter un coup d'oeil aux cotes de débuts de saison pour les trophées individuels, je me suis demandé ce que je choisirais si je devais me prononcer aujourd'hui. La réflexion évoluera jusqu'à la reprise, mais voici ce que ça donne pour le moment, avec à chaque fois les deux noms entre lesquels j'hésite, avec mon favori en gras.

A vos pronos !

MVP : Luka Doncic (Los Angeles Lakers) ou Nikola Jokic (Denver Nuggets)

RoY : Cooper Flagg (Dallas Mavericks) ou VJ Edgecombe (Philadelphia Sixers)

DPoY : Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) ou Amen Thompson (Houston Rockets)

MIP : Deni Avdija (Portland Trail Blazers) ou Amen Thompson (Houston Rockets)

6th man : De'Andre Hunter (Cleveland Cavaliers) ou Nickeil Alexander-Walker (Atlanta Hawks)

Coach of the Year : Jamahl Mosley (Orlando Magic) ou Quin Snyder (Atlanta Hawks)