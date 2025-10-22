Votre classement pour la saison NBA 2025/2026

Après l'écoute du du podcast, j'ouvre ma deuxième session pour vous proposer mon prono sur le classement de la saison, et lire les votres.

A Vue d'oeil je pense que le classemet de Shai est le plus proche du mien (mais avec quelques variantes). Je vais aussi essayer de respecter les mêmes "catégories".

Voilà :

CONFERENCE OUEST

1 - OKC (favori)

Denver ne devrait pas être très loin mais OKC etbien rodé, plus jeune, plus athlétiques, ça devrait suffire pour assurer la première place (mais avec probablement moins de victoires que l'an passé)

2- Denver (favori)

Peut être la meilleur équipe jamais assemblée autour de Jokic, et il est à son prime. Ca va taper dans les 55-60W et c'est un des deux favoris pour moi.

3- Houston Rockets (outsider)

On est pas loin mais j'ai du mal à m'emballer avant de vraiment voir comment ça se passe sur le terrain. Mais ça reste une gros outsider

4- LA Lakers (outsider)

Je les voit plus haut que la tendance générale. Certes niveau défense-impact athlétique il y a des limites, mais offensivement c'est assez impressionnant et je pense que ça sera la saison de Luka. On reste sur l'image du craquage en playoffs mais ils ont quand même terminé 3e l'an dernier avec uen équipe moins bonne que cette année. Et ils se retrouveront pas à faire jouer 5 gars 48 minutes en PO cette année.

5-Wolves (un tour voir 2 si affinités)

L'écoute du podcast m'a fait les revoir un peu à la hausse (je les voyait play in et pas assuré des playoffs), mais pas tant que ça. La fianle de conférence l'an dernier est trompeuse, ils ont battu des Lakers à côté de la plaque, des Warriors sans Curry et n'ont pas existé en WFC. Et surtout c'est peu-être la seule équipe à l'ouest qui part avec un roster moins fort que l'an dernier. Cela dit, je les met quand même finalement top 5 parce que je crois à un Ant dans une nouvelle dimension cette année. Mais dans une conférence ouest stacked, pas sûr que ça suffise à passer le premier tour.

6-Spurs (playoffs, avec ou sans play in): Enflammade ? Possible, mais la PRS m'a vraiment donné l'impression qu'un truc se passe, chez Victor et pas seulement. Je sens que tout va clipper et qu'on va voir un vrai upgrade cette année. De là à les voir à 50W ? je franchirait pas encore ce pas, mais j'en serais pas extrèmement surpris non plus.

7-Warriors (un tour voir 2 si affinités) : J'hésitais à les mettre devant les Spurs, et j'aimerais plutôt voir une revanche Warriors-Rockets et un duel Spurs-Nuggets en PO. Mais autant je les voit très chiant à jouer en playoffs s'ils sont en bonne santé (pas réel outsider parce qu'ils passeront jamais trois tours), autant je pense que la saison régulière va être longue pour un effectif aussi âgé. Mais ils sortiront du play in

8-LA Clippers (playoffs, avec ou sans play in). Ca fait bas pour eux, mais c'est l"ouest, et ils font partie des équipes "à risque", et l'affaire Kawhi n'arrange rien. Et si à première vue j'aimais bien le trade pour Collins et la "compensation" de Powell avec Beal, je suis de moins en moins convaincu. Powell était le leader offensif l'an passé quand Kawhi n'était pas là. Et Kawhi même s'il est relativement en bonne santé, va louper des matchs. Et pas sûr que Beal, ni Harden avec encore un an de plus, ni Zubac et Collins vont endosser ce role.

9- Dallas Mavericks (trop juste) : Très sévère de les voir "trop juste". Si on regarde l'effectif dans l'absolu, c'est un des plus fournis de la ligue. Mais entre l'absence de Kyrie (et son retour en fin de saison, on sait pas en quel état), la santé d'AD qui ne tient qu'à un fil, et surtout un roster déséquilibré, si l'un des équipes citée ci-dessus doit sauter, c'est soit les Clippers soit eux. Leur 5 majeur poru démarrer la saison c'est deux pivots, un 4 qui va jouer 3, un autre 4 qui va jouer en 1 et un Klay rincé. Après si Harrison nous sort un bon move (ce qu'il a déjà fait auparavant, et il a les assets pour) et trade un joueur de frontcourt pour un un guard qui peut apporter des deux côtés du terrain, ça peut vite remonter.

10- Memphis Grizzlies (trop juste) : J'ai beaucoup hésité à les sortir du play in, mais les retours de Ja et JJJ me fait quand même dire que cette équipe est mieux armée que les Blazers ou Kings. Ca serait une équipe carrément fringante à l'est et ça peut viser le bilan équilibré. Mais ça reste trop juste à l'ouest. Et je serais pas surpris qu'ils appuient sur le bouton en cours de saison, même s'ils sont encore dans la course.

11- Portland TrailBlazers (trop juste)

Ca va progresser, mais pas assez. L'ouest reste trop fort pour eux. Mais ils seront à l'affut et si ça tourne au clavaire pour une des équipes ci-dessus, le dernier spot au play in sera pour eux.

12- Sacramento Kings (trop juste)

Mal foutus, trop faibles pour viser le play in, trop forts pour tanker, pas vraiment de perspectives de rebuild. j'espère juste voir Russ sur le terrain et quelques highlights mais y a rien à en apprendre

13- Phornix Suns (trop juste)

Leurs moves de réajustement sont largement insuffisants. Ils sont dans la pire position de la ligue : pas de perspectives de PO à moyen terme, et pas de chemin pour rebuild sans picks. Sauf bien sûr si des joueurs ont des progressions inattendues (ce qui est plus imaginable que pour les Kings quand même).

14- New Orleans (trop juste)

Y a des bons joueurs mais c'est foutu n'importe comment, ça sent les mauvaises vibes et même en imaginant que Zion joue 70 matchs à un haut niveau, ça va nulle part. Le seul espoir de remonter c'est que d'autres lancent le tank, ce qu'eux ne feront pas vu qu'ils ont lourdé leur 1st pour un rookie dont ils n'ont pas besoin.

15- Utah Jazz (tanking)

Pas vraiment besoin d'expliquer je pense.

CONFERENCE EST1- Cleveland Cavaliers (outsider)

Malgré la déception de l'an passé, ça reste bien huilé et il y a tous les éléments pour refaire une grosse SR (peut être un peu moins car ils seront plus attendus). C'est en playoffs qu'il faudra montrer autre chose

2- New York Knicks (outsider)

La présaison est plutôt réussie, y a plus de banc et je ne partage pas forcément la défiance généralisée poru Mike Brown. Je pense qu'ils seront en finales en juin, mais un peu en desosu des Cavs sur la SR.

3- Atlanta Hawks (un tour voir deux si affinités)

Le Magic semble certe offrir plus de garanties, mais en terme de cohésion j'aime bien ces Hawks et j'ai bien envie de me laisser convaincre. Ca peut être l'équipe frisson à l'est.

4- Orlando Magic (un tour voir deux si affinités)

Le côté catastrophique en attaque de l'an dernier est à mon avis trompeur, certes il y a des lacunes au shoot, mais ils n'ont jamais eu plus de 2 de leurs 4 meilleurs scoreurs en même temps, Et avec Bane en plus ça va faire une vraie diff. Sachant que la défense est très forte. Ca devrait être solide et s'ils sortent au premier tour c'est une déception pour moi.

5-Detroit Pistons (un tour voir deux si affinités)

Je ne partage pas trop le scepticisme exprimer dans le CQFR. Je ne vois pas un énorme upgrade certes, mais dans cet ouest je pense qu'ils se qualifient tranquiles, même si la blessure d'Ivey me laisse un peu perplexe.

6- Milwaukee Bucks (un tour voir deux si affinités)

C'est très faible autour de Giannis, mais Giannis est trop fort pour finir plus bas dans cette conférence, à condition qu'ils soit en bonne santé bien sûr, parce que sans lui ils battront pas grand monde.

7- Philadelphia 76ers (playoffs avec ou sans play in)

L'équipe la plus difficile à classer parce que ça dépend de qui sera sur le terrain et dans quel état. Mais j'éai été surpris de voir Joel apparaître en PRS. Si lui et PG jouent une cinquantaine de matchs, sachantt que le backcourt me semble pas mal tout (avec ou sans McCain), dans cette conférence ça passe. Mais pas plus.

8- Toronto Raptors (playoffs avec ou sans play in)

Y a du talent, mais c'est mal foutu. Mais c'est l'est, donc PO.

9- Miami Heat (trop juste)

A la base je les voyait plutôt 6-7, mais la présaison fait vraiment flipper (même si elle est à relativiser). Et la blessure de Herro n'est pas non plus encourageante. Après On est à un gros up de Ware et quelques surprises chez les Jakucionis, Jovic d'une remontée.

10 - Indiana Pacers (trop juste)

Je suis vraiment pas sûr de moi parce que le collectif est là, et Mathurin va surprendre. Mais quand même, on enlève Haliburton et Turner à une équipe qui était 4ème l'an dernier, c'est compliqué. Et si ça tourne mal je serais pas surpris qu'ils lâchent prise.

11- Boston Celtics (trop juste)

Je pense qu'on ne se rend pas bien compte à quel point le roster a chuté depuis l'an dernier. Tatum, Porzingis, Holiday, Horford et Kornet en moins, c'est énorme. Et Simmons, Boucher et Garza, ça ne va rien compenser. Brown est un vrai All Star, mais pas un franchsie player, Derrick White n'est pas le N°2 d'une équipe compétitive, et la raquette est une des pires de la ligue. Evidemment, un retour plus tôt que prévu de Tatum pourrait changer les choses, mais à mon avis les Celtics ne prendront pas le risque en ayant rien à jouer, et vont se mettre à lorgner du côté de la lottery.

12- Chicago Bulls (tanking)

J'hésite à miser sur la surprise suite à la belle fin de saison de l'an dernier, mais je pense que c'est un feu de paille. Le plan à la mi saison était de tanker, et ils ont foiré leur tanking. Mais là je pense que c'est l'objectif d'emblée.

13- Washington Bullets (tanking)

Allez j'ose, je crois qu'ils vont nous hyper un peu à l'automne. Puis ça va retomber et ils vont trade ou buyout McCollum pour retourner tranquillement vers les bas fonds.

14- Charlotte Hornets (tanking)

Ca va probablement pas tanker direct parce que Lamelo et Miller vont avoir une hype, mais de là à faire des résultats, j'y crois pas.

15- Brooklyn Nets (tanking)

Là l'objectif est clairet contrairement aux Bullets aux Hornets je pense qu'ils ne vont même pas essayer de faiere illusion.

Voilà, pour être honnête l'Est passé le sixième choix c'est pas hyper réfléchi tellement ça m'emballe pas. Mais je suis curieux de savoir ce que vous en pensez.