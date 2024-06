Shaï Mamou et Théophile Haumesser reviennent sur les dernières infos qui ont émaillé le week-end en NBA et sur la planète basket. On parle des rumeurs entourant Paul George, Chris Paul, les Lakers et les Warriors, mais également de la rivalité WNBA entre Caitlin Clark et Angel Reese dans leur lutte pour le trophée de Rookie de l'année.

