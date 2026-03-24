🎙️SGA, Wembanyama, Knueppel… nos trophées NBA 2026

A une dizaine de matches de la fin de la saison, Antoine Pimmel et Shaï Mamou ont consacré l'épisode de cette semaine aux trophées individuels en NBA. Voici leurs avis définitifs (ou presque) sur les meilleurs rookies, coaches, défenseurs, progressions, 6e homme et... sur le MVP, évidemment, avec une lutte incertaine qui implique notamment un certain Victor Wembanyama !

On attend vos trophées !

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