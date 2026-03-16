La March Madness et le Tournoi NCAA démarrent cette semaine. Shaï Mamou et les experts Loan Rayer et Ghislain Clément vous présentent les équipes, joueurs et joueuses à suivre du côté masculin et féminin !

Au menu notamment, leur avis sur les trois gros noms de la Draft 2026, Darryn Peterson, AJ Dybantsa et Cameron Boozer, mais aussi leur avis sur le choix de carrière d'Alicia Tournebize ou les chances d'Azzi Fudd d'être n°1 de la Draft 2026 en WNBA.

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https://youtu.be/p4LlMAFCJ4I

🎙️ Les Celtics sont-ils de nouveau favoris ?