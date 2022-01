Le contre de Ja Morant sur Avery Bradley a déjà fait le tour du monde. Sans en faire trop, on peut déjà dire qu'il s'agit de l'un des blocks les plus spectaculaires de l'histoire de la NBA. Il n'y avait pas de contexte dramatique, comme pour celui de LeBron James lors des Finales 2016, par exemple. Mais la prouesse athlétique et visuelle permet de le faire immédiatement entrer au Panthéon. Les plus anciens d'entre vous auront peut-être eu le même flash que nous en voyant le meneur des Grizzlies : celui du contre de Michael Jordan sur Ron Mercer face aux Bulls en 2002.

Ce contre de Ja Morant est complètement dingue

A quelques jours de fêter ses 39 ans, et alors qu'il portait le maillot des Washington Wizards pour la première saison, "MJ" a lui aussi fait dans la paranormal. Juste après s'être fait contrer par le jeune Ron Artest, "His Airness" a utilisé sa frustration pour aller scotcher Mercer contre la planche dans le money time. Le regard et les mots derrière sont aussi cultes que le geste en lui-même.

Certes, ce n'était que la version finissante de Michael Jordan, mais le voir capable d'un geste pareil à cet âge montre que même si beaucoup veulent effacer cet épisode, son comeback en NBA aura été loin d'être ridicule. Rappelons que même si les Wizards n'ont pas disputé les playoffs pendant cette période, Jordan a tourné à 21.5 points de moyenne. Peu de joueurs de cet âge peuvent en dire autant.

